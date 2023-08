VIDEO | Yahritza y su Esencia se disculpa por hablar mal de México: 'No supimos expresarnos'

Yahritza y su Esencia se disculpó con los mexicanos por haber hablado mal del país, luego de que los integrantes de esta agrupación musical dijeran que no les gusta la CDMX y mucho menos su comida.

Los músicos ofrecieron un comunicado en video a través de sus redes sociales y señalaron que no se supieron expresar, pero que sí están orgullosos de ser de origen mexicano, ya que sus papás son de Michoacán.

“Primero que nada queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa donde nacimos somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México”, dijo Yahritza Martínez, líder de la agrupación.

La vocalista y compositora de la banda señaló que ella y sus hermanos se sienten muy apenados por los comentarios que hicieron y aseguró que en lugar de exaltar la belleza del país hablaron de lo que no les gusta.

“Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes el público tienen toda la razón y no nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar lo tanto que nos gusta el país, especialmente la CDMX, hablamos de unos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso y les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si los ofendimos a alguien esa nunca fue nuestra intención”, mencionó la cantante.

Asimismo, recalcó que ellos aman México, así como su gente y su cultura. “No quisimos ofender a nuestra tierra, para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes, agradecemos cuando nos hacen saber cuándo algo no está bien porque podemos mejorar”, dijo.

Por su parte, su hermano Jairo Martínez agradeció el apoyo de la gente, mientras que su otro hermano Mando no estuvo presente en el mensaje, pero aseguraron que él también se disculpa.

Usuarios no creen en disculpas de Yahritza y su Esencia

Sin embargo, los fans no creen en sus disculpas y abarrotaron los comentarios del video con mensajes en los que siguen molestos con la banda por hablar mal de México.

“Yo sentirlo mucho, no hablar español”, “yo soy como que muy delicado y no me gusta las disculpas así como que no”, “Demasiado tarde”, “No escuché nada, me perdí en sus ojos azules”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que no aceptaron el mensaje de Yahritza y su Esencia.