Yahritza y su Esencia desprecian a México y los memes se lanzan contra ellos

La polémica por Yahritza y su Esencia continúa y es que los usuarios no le personan a la agrupación de corridos tumbados que hayan dicho que no les gusta México y que la comida sabe fea aquí.

En la entrevista les preguntaron su opinión por México por ser su segunda visita al país. Yahritza, líder de la banda, aseguró que sí le gusta México, pero que no le agrada que es un lugar muy ruidoso.

“Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto y cuando me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo. Si me gusta, está bonito”, mencionó la cantante.

Mientras que sus hermanos Mando y Jairo dijeron que de plano a ellos no les gustaba y sobre todo no preferían la comida de aquí, solo la de Washington, lugar en el que viven en Estados Unidos.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando "Mando", integrante de la agrupación.

“No me gusta que ni tengan chile, La soda aquí sabe diferente, te quema la garganta más allá”, señaló Jairo Martínez. Sin embargo, la banda después se disculpó por sus comentarios.

Fans no perdonan a Yahritza y su Esencia y se les van con todo con memes

Los usuarios de Internet no perdonan a la agrupación de corridos tumbados y les hicieron una infinidad de memes que acaparan las tendencias de las redes sociales. En las imágenes de broma, los cibernautas se burlan de los músicos por sus declaraciones.

Memes que se burlan de Yahritza y su Esencia Foto: Especial

