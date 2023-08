Kimberly 'La más preciosa' llora porque la desinvitaron de La Casa de los Famosos

Desde hace unas semanas se ha rumorado que los habitantes de La Casa de los Famosos recibirán una inesperada visita de alguien cercano. Apenas vimos que el productor Juan Osorio visitó a su hijo Emilio y la Barby Juárez recibió la visita de su hija.

Ante esto, los rumores de que alguna de Las Perdidas entraría para visitar a Wendy Guevara se incrementaron y eso mantiene al público expectante, pues todos quieren ver el carisma de estas influencers al interactuar con el resto de habitantes.

Sin embargo, al público se le rompió el corazón cuando Kimberly, "La más preciosa", reveló que le avisaron de último momento que ella no entraría a visitar a su amiga. Y es que la influencer rompió en llanto en plena transmisión en vivo.

Según información que circula en redes sociales, la producción de La Casa de los Famosos habría cancelado el ingreso de Kimberly de último momento, por lo que Wendy se quedaría sin su visita.

Fue a través de un en vivo que la influencer confesó que no entraría a La Casa de los Famosos, mientras lloraba porque sus seguidores no le enviaban regalos: "¿Vas a estar en la gala de La Casa de los Famosos?", leyó un comentario Kimberly.

"No, no voy a estar", dijo La más preciosa, mientras lloraba. Luego, confesó que ella no sabía del rumor de que entraría un visitante por cada integrante. Cabe destacar que sólo es un rumor que los habitantes recibirán a un visitante, pues la producción hasta el momento no ha confirmado nada.

Paola Suárez entrará a La Casa de los Famosos con Wendy Guevara

Ante la fiebre que existe por Wendy Guevara, su amiga y colega Paola Suárez reveló a través de redes sociales que entraría para hacerle compañía dentro de la casa más famosa de México. No dio detalles sobre cómo ni cuándo sería su ingreso, pero aseguró que pronto estaría ahí.

"A mí me avisaron que para ir una semana. Yo voy a estar una semana, comadres, en La Casa de los Famosos. Yo voy a estar totalmente una semana voy a estar por allá", reveló la influencer en un video mientras cocina.

Aseguró que le preguntaron: "Te lanzas para este día o te esperas a la semana", pero Paola Suárez eligió ir una semana completa dentro de La Casa de los Famosos. Sin lugar a dudas esto es una gran noticia para Wendy Guevara, pues le servirá para resistir la última parte de la competencia.

