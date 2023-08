Revelan que Paulina Rubio entrará en La Casa de los Famosos; 'invitados vieeejos', dice el público

La Casa de los Famosos está en su recta final y las sorpresas siguen llegando. Los participantes han recibido conmovedores visitas y las tensiones crecen pues estamos a punto de saber quién será el ganador de esta temporada.

Asimismo, los momentos memorables de esta temporada se siguen presentando, como la visita de la hija de la Barby Juárez a la casa más famosa de México. O la participación de algunos artistas invitados, como Carin León.

La producción anunció esta semana que el próximo domingo de eliminación estará presente en el programa Paulina Rubio, la Chica Dorada, quien comenzó su carrera en la banda Timbiriche y hoy se ha posicionado como una de las estrellas más grandes del pop en México.

Todavía no se sabe en qué contesto aparecerá Paulina Rubio en el reality show, pero parece que la noticia no es del agrado de los seguidores del programa, pues señalan que les hubiera gustado que llevaran a alguien más actual: "¿Paulina Rubio?, ¿Por qué no alguien más actual. Ya pasó de moda la Chica Dorada", escribe un internauta.

Y es que entre tantas figuras de tantos giros, al público de La Casa de los Famosos le habría gustado alguien que genere más controversia, pues ese es el giro del programa: "Invitados vieeejos", escribe alguien más, haciendo alusión a la famosa frase de Wendy Guevara, la integrante de Las Perdidas, quien se ha posicionado como una de las favoritas para ganar el reality show.

Este domingo sabremos quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos. Las tensiones están a flor de piel, pues ya hubo roces entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quien corre riesgo de ser el último eliminado de la casa más famosa de México.

DGC