"Diseñando tu amor" revive a Joan Sebastian para hacer dueto con Gala Montes (VIDEO)

En la telenovela “Diseñando tu amor” reviven la figura de Joan Sebastian gracias a la tecnología para interpretar a dueto con Gala Montes el tema “Diséñame”.

El tema aparecerá al final de los capítulos como parte del cierre del episodio de cada día. “Una de las obligaciones que tengo en la vida es no dejar que el público se olvide de la obra de Joan Sebastian”, dijo Pedro Ortiz de Pinedo, productor de la telenovela.

José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, quedó complacido con el resultado de la canción, pues considera que así se le da frescura a la canción que compuso el Rey del Jaripeo.

“Creo que hoy se logra eso con este tema que se le da frescura, se pone de nuevo en el canal principal de México y eso va a impulsar para que la música de mi padre llegue a otros países", señaló Figueria.

Gala Montes agradece oportunidad de homenajear a Joan Sebastian

La actriz Gala Montes protagoniza la telenovela “Diseñando tu amor” y agradeció la oportunidad de compartir escenario con Joan Sebastian de esta manera tecnológica.

Aseguró que este género musical es al que le gustaría dedicarse “porque es donde me siento cómoda, donde me siento libre y espero que esto me abra muchas más puertas", indicó Montes.