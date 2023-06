Distiguen aportes de Laura Pausini en Latin Grammy

Associated Press

La cantante Laura Pausini fue nombrada ayer Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria en la música latina.

“Es una cosa histórica, es un símbolo. Es abrir una frontera que antes estaba cerrada”, dijo Pausini en una entrevista realizada poco después del anuncio.

La intérprete, quien previamente ha sido galardonada con cuatro Latin Grammy y un Grammy, será homenajeada en una gala que se realizará en la semana de los Latin Grammy, en noviembre en Sevilla, España, en otro hito para los reconocimientos que por primera vez en sus 24 ediciones se realizarán fuera de Estados Unidos.

La artista es reconocida por su destacada carrera musical, así como por su compromiso continuo a favor de causas como la igualdad para las mujeres y las personas LGBTIQ+ y la lucha contra el hambre en el mundo.

Ha vendido más de 70 millones de álbumes, entre los que destacan Hazte sentir, Primavera anticipada y Las cosas que vives. Es ganadora del Globo de Oro a la mejor canción original por “Io Sì (Seen)” de la película “La vita davanti a sé”.

Su relación con la música en español comenzó desde su infancia. Su padre es músico y en la década de 1980, cuando ella tenía unos ocho años, la llevaba como su acompañante a cantar a restaurantes y bares en el estilo que definió como “piano bar”. Pausini estuvo con su padre por una década, los clientes les pedían canciones en francés, inglés y, claro, en español. Su padre también la aproximó a la música de Gloria Estefan, una de sus artistas favoritas, traduciéndole sus letras para que las comprendiera.

“Mi padre me enseñó a no temer a cantar en un idioma diferente del mío porque las canciones todas dicen algo. Después de que él me hizo la traducción mi mentalidad cambió completamente porque desde ahí... empecé a escribir canciones y quería escribir algo de letra que tenía un significado”, compartió.