¿Un éxito? Usuarios reaccionan a canción de Bizarrap y Peso Pluma: 'De lo peor' (MEMES)

La music session de Bizarrap y Peso Pluma por fin se estrenó en las plataformas digitales y los usuarios de Internet ya tienen sus primeras reacciones a la canción.

Los cibernuatas dejaron claro que tenían las expectativas muy altas debido a que el anuncio de la canción –el corto en stop-motion con los dos famosos representados en ratoncitos– causó revuelo en las redes sociales.

Sin embargo, la canción de Bizarrao y Peso Pluma dividió opiniones luego de que se estrenó la canción.

La mayoría de los usuarios no se mostraron complacidos con la colaboración de Peso Pluma y Bizarrap, de hecho reaccionaron con divertidos memes para dar a conocer su opinión al respecto.

Mi cara al escuchar la session de Bizarrap con Peso Pluma. pic.twitter.com/L3DFSdCaya — Rodrigo de France 🇫🇷 (l'Etat c'est moi) (@Rifmeza2) June 1, 2023

“Primera y última vez que escucho la Bizarrap Session de Peso Pluma por voluntad propia, no me ha gustado nada y me ha costado escucharla entera”, “La mejor parte de la sesión de Peso Pluma y Bizarrap es cuando se acaba”, “Amor y odio a la Bizarrap de Peso Pluma, está normalita, me esperaba más”, “La canción de Bizarrap y el Peso Pluma convirtiéndose en lo peor que he escuchado en muchísimo tiempo”, fueron algunos de los comentarios.

la cancion de bizarrap y el peso pluma convirtiendose en lo peor que he escuchado en muchisimo tiempo pic.twitter.com/6VGhcFv41x — 🦜• (@pachidermi) June 1, 2023

La sesión de @bizarrap con Peso Pluma, es horrenda y básica pic.twitter.com/qIGon875P0 — ੈ✩‧₊˚ (@jennderuby) June 1, 2023

te puede interesar Bizarrap y Peso Pluma: Estas todas son las referencias a la vida real que hay en el VIDEO

La mejor parte de la sesión de Peso Pluma y Bizarrap 🥱 pic.twitter.com/t6zYEL8BN7 — Lola Indigo EX (@LolaIndigoEX) June 1, 2023

pov: estás escuchando la bizarrap music session de peso pluma pic.twitter.com/8q2HYiuH3i — alejo (@alejandropgrc) June 1, 2023

Así quede con la Bizarrap Session de Peso Pluma pic.twitter.com/SyMF0Eh9Cn — Felipee_11710🩶🩶 (@Felipee11710) June 1, 2023

no comentaré al respecto de esta basura, no lo haré.@bizarrap esto lo arreglas con la de Myke, vaya pedazo de chufa macho. pic.twitter.com/jg66EkCUy6 — Tchoumino™️ (@tchouminezRM) June 1, 2023

Fans defienden a Bizarrap y Peso Pluma

Hubo otros usuarios de Internet que están contentos con el resultado, pues aseguraron que se trata de una gran canción debido a la mezcla de géneros musicales, regional mexicano y electrónica, que planteó Bizarrap como productor de música.

"La sesión de Bizarrap con Peso Pluma suena exactamente igual a todas las demás canciones de peso pluma. Igual esta buena”, “Que buena está Peso Pluma × Bizarrap, colaboraciones que no me esperaba, pero que definitivamente necesitaba”, “Mi nueva obsesión es la rola de Peso Pluma con Bizarrap, me encantó”, señalaron los fans.

La sesión de Bizarrap con Peso Pluma suena exactamente igual a todas las demás canciones de peso pluma. Igual esta buena xd pic.twitter.com/ZBWZkIj9Dq — Miguel Trinidad (@MickyMIchin2) June 1, 2023

QUE BUENA ESTAAAAAAAAA, PESO PLUMA × BIZARRAP, COLABORACIONES QUE NO ME ESPERABA PERO QUE DEFINITIVAMENTE NECESITABA pic.twitter.com/dXw8ScIq5N — I'm andrea :) ✨ (@andreaa_Innit) June 1, 2023