¿Por qué se divorciaron Ernesto D'Alessio y Charito después de 16 años de casados?

El cantante Ernesto D'Alessio y su esposa Charito Ruiz anunciaron su divorcio tras haber estado casados 16 años. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales dieron a conocer la separación.

"Después de 16 años de un hermoso matrimonio, cuatro hijos que amamos y que son nuestra vida entera, luego de haberlo platicado y meditado a conciencia, de mutuo acuerdo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio", se lee en el comunicado que emitieron.

Asimismo, señalaron que su separación se da en buenos términos y que van a seguir unidos por el bien de sus hijos.

"No ha sido una decisión fácil… tenemos 4 hijos a los cuales amamos profundamente y por los cuales seguiremos unidos y luchando para ayudarlos a cumplir sus sueños, pero creemos que es lo mas sabio", dice el mensaje.

Y al igual que en los divorcios de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Tanian Rincón, Ernesto D'Alessio y Charito señalaron que seguirán teniendo apariciones públicas juntos porque tienen muchos pendientes que los unen.

"Seguirán viéndonos juntos porque hay demasiadas cosas que nos unen, familia, amigos y principalmente nuestros cuatro hijos. Les agradecemos su apoyo y comprensión", concluyó el mensaje.

¿Por qué se divorciaron Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz?

Ernesto D'Alessio y su esposa Charito Ruiz no dieron a conocer las razones, pero parece que ya tenían problemas desde hace tiempo, De acuerdo con la influencer de espectáculos Chamonic, ellos ya llevan tiempo separados y aseguró que uno de los ya hasta tiene pareja, pero aún no quieren revelarlo porque es muy pronto, pues apenas se dio a conocer la separación

"A mí me aseguran que ellos ya están divorciados e incluso uno de los dos ya tiene pareja , en Monterrey todo se sabe y eso que no vivo por esos rumbos… pero ya verán que en un tiempo no muy lejano saldrá la pareja ! Yo ya vi las fotos, pero no es tiempo aún, esto es la primera parte y después siguen las fotos", dijo la influencer.