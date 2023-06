Shakira se sinceró por vez primera y dijo la dolorosa forma en la que se enteró de la infidelidad de Piqué

La cantante Shakira ya lleva un año que se separó de Piqué, luego del escándalo en el que se dio a conocer que el exfutbolista del Barcelona le era infiel a la artista con Clara Chía.

Cuando se dio a conocer que Shakira y Piqué habían terminado se dieron varias teorías sobre cómo fue que la colombiana se enteró de la traición. Una de las más meticulosas fue que supuestamente la intérprete de “inevitable” se dio cuenta del engaño por un frasco de mermelada.

Sin embargo, Shakira ya dio a conocer la verdad y en una entrevista para la revista People en Español la artista dijo que se dio cuenta de la infidelidad por los medios de comunicación.

“Mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”, mencionó la cantante de “Si te vas”.

La colombiana mencionó que estaba viviendo un momento complicado con la salud de su padre, quien se debatía entre la vida y la muerte, mientras ella tenía que lidiar con el engaño de Piqué.

Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó Shakira

Shakira indicó que pensó que su papá no sobrevivía a todo el proceso médico al que se sometió, ya que en solo seis meses se infectó de COVID, tuvo accidentes y neumonía, entre otras enfermedades.

Shakira está reconstruyendo su vida Foto: Instagram / Shakira

“Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”, mencionó la artista.

Shakira reconstruye su vida en Miami con sus hijos

La cantante mencionó que por ahora su objetivo y prioridad es dedicarse a sus hijos para que puedan superar todo el escándalo mediático de la separación de sus papás.

“Mi tiempo libre es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos (en Miami). Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”, afirmó.

Shakira y sus hijos en Miami Foto: Especial

“Sueño con ver que ellos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia como la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien”

Shakira estrena tema con Manuel Turizo este 29 de junio de 2023

La colombiana está imparable en la música tras haberse separado de Piqué, primero lanzó “Te Felicito”, luego “Monotonía”, después vino la brutalmente honesta “music session 53” de BIzarrap, en seguida sacó “TQG” en colaboración con Karol G, la última fue la canción con sus hijos “Acróstico” y finalmente está “Copa Vacía” con Manuel Turizo, que sale este 29 de junio.