Doble de Luis Miguel dice que sí ha llegado a sustituirlo en conciertos

Las fotografías y los videos que han estado circulando en redes sociales sobre Luis Miguel y sus actuaciones en la gira que comenzó en Argentina, siguen dando de qué hablar, sobre todo por el aspecto que tiene el intérprete de "La Incondicional", uno muy distinto al que se le había visto últimamente.

Los rumores apuntan a que quien ofrece estos shows no es el cantante y que, en cambio, envía a un doble o a un imitador para que se presente a los conciertos que tiene agendados. Evidentemente el cantante no ha dado entrevistas o se ha posicionado al respecto, sin embargo, se revivió una conversación que tuvo uno de sus imitadores, quien aceptó que sí ha llegado a sustituir a Luis Miguel en alguna presentación.

La vez que Andrés Rey rompió el silencio...

Hace cinco años Andrés Rey, imitador de Luis Miguel, confesó que sí ha habido ocasiones en que ha tenido que suplir al cantante en alguna presentación, por temas de logística o de acuerdos que no se cumplan teniendo un contrato establecido.

Ahora que la polémica sobre si es -o no- Luis Miguel quien ofrece sus conciertos, los usuarios en redes recordaron esta entrevista. Por ejemplo, contó cómo es que una vez tuvo que salir al escenario en lugar del cantante, pues él abandonó el show que estaba ofreciendo en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, en Argentina.

Luego de 40 minutos, Luis Miguel se quejó del sonido y abandonó el escenario; para no quedar mal con el público, él terminó la presentación. "Hay un contrato de confidencialidad y mucho que no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también. Se fueron armando distintos tipos de giras y, cuando había fallas de sonido o no estaba pactado, el artista suspendía los shows", dijo en aquel momento.

'¡Ojalá tuviera dobles!'

En referencia a estos rumores sobre si no es él quien ofrece los conciertos y en realidad es un doble, el cantante habría también declarado en su momento que "¡Ojalá tuviera dobles! Así uno estaría ahorita grabando un disco, yo haciendo esta entrevista y mandaría a otro de gira por algún lugar. Si me dedicara a desmentir cada cosa que se dice de mí, me tendría que retirar y no estaría haciendo nada más que desmentir esas cosas. Es imposible".