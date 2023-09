Doble de Luis Miguel revela sus secretos; ¿cómo hace para lucir idéntico al Sol de México?

Durante una entrevista con un medio argentino, un doble de Luis Miguel reveló sus secretos para lucir idéntico al Sol de México y negó los rumores sobre que el cantante de "La incondicional" usa dobles para sus giras. Asimismo, relató como fue que comenzó su carrera como imitador del cantante.

Guillermo Elías relató que fue mientras jugaba boliche que un hombre se le acercó y le dijo: "Vos tendrías que estar allá arriba haciéndole un tributo a Luis Miguel". El hombre se le prendió el foco y comenzó su transformación en el Sol de México.

Guillermo Elías reveló que pasa muchas horas del día entrenando sus pasos para caminar igual a Luis Miguel y confesó que se hizo microtransplante capilar para tener la misma cabellera que el Sol de México. Asimismo, contó que al años toma varias camas de bronceado y que con frecuencia acude al dentista para mantener su sonrisa impecable.

No cabe duda que ser un imitador del Sol de México no es para nada fácil, y Guillermo Elías se lo yoma muy en serio. Detalló que intenta mantener la misma complexión del cantante y el mismo corte de cabello. Además, tiene un método infalible para no hacer play back, pues el clon del ídolo de las masas canta encima de los temas de Luismi para que suene igual.

El doble del Sol de México fue cuestionado sobre los rumores que surgieron en Argentina sobre que Luis Miguel estaba usando dobles. El imitador lo negó rotundamente y señaló que sería imposible reemplazarlo: "No hay dudas. Era él y cantó él. No tiene reemplazo. Es una locura decir que no es él. Es un artista de primera línea, no un estafador. Su cambio de imagen se debe a que bajó mucho de peso. En Argentina se monta una mentira para hacer programas y circo", señaló.

Síguenos en Google News

DGC