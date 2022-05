Doctor Strange en el multiverso de la locura y sus extraños antecedentes

La nueva película de Marvel, Doctor Strange en el multiverso de la locura, llega hoy a los cines de México para revelar qué ocurrió con el icónico personaje luego de emprender un viaje para enfrentarse con un nuevo adversario, tal como se adelantó en Spider-Man: No Way Home.

La cinta, una de las más esperadas de este año, marca el regreso del director Sam Raimi al cine de superhéroes. Además, de acuerdo con lo que se ha revelado hasta ahora se verá a Wanda.

Antes de que aquellos fanáticos de este tipo de largometrajes vean a Doctor Strange en el multiverso de la locura, presentamos algunas claves para adentrarse a este universo.

¿QUIÉN ES EL SEÑOR CENTELLA?

Durante la segunda mitad del siglo pasado el Doctor Strange era conocido en nuestro país como el Señor Centella.

Después de ser presentado por Steve Ditko y Stan Lee en el Strange Tales No. 110 (julio de 1963), y de protagonizar publicaciones estadounidenses en solitario con su nombre en la cabecera, poco a poco se dio a conocer en eventuales colaboraciones con personajes más populares. Su proyección fue reforzada con posteriores apariciones en series animadas: Spiderman and his Amazing Friends y X-Men de los años 90.

Con su origen ya reinventado en un par de ocasiones para el mundo de las viñetas por creativos como Roy Thomas —Conan el Bárbaro—, pasó de ser un exitoso cirujano consumido por la arrogancia y envuelto por la tragedia a ostentar el estatus de Hechicero Supremo.

Transitó por diversos títulos en la tradición del horror y la fantasía convirtiéndose en la máxima representación del lado místico de Marvel, algo que han sabido hacer efectivo en el traslado de dicho universo a las pantallas, desde su primera película dirigida por Scott Derrickson —Sinister 2 (2015)— protagonizada por Benedictine Cumberbach —The power of the dog (2022)—, Avengers Infinity War (2018) y Avengers End Game (2019) hasta llegar a Hawkeye, serie en la que el personaje del mismo nombre abre por completo las puertas a aventuras donde las principales amenazas no son de naturaleza cósmica, sino que se relacionan con otras dimensiones y realidades.

Hawkeye detona por completo a Doctor Strange en el Multiverso de la locura, no sólo como una forma de unir lo apuntado con las producciones para la pantalla chica y terminar de hacer la transición para encaminarse de lleno a la fase cuatro, sino también al permitir la inclusión de personajes pertenecientes a sagas fílmicas que no estaban pensadas para formar parte del concepto que han venido construyendo durante más de diez años —ya que otros estudios eran dueños de los derechos—, empezando por la participación de su líder, el profesor Charles Xavier, interpretado por el actor original Patrick Stewart.

La cuestión de los regresos se extiende detrás de las cámaras con la presencia de Sam Raimi, responsable no sólo de la saga arácnida más exitosa cuya segunda parte es una de las mejores películas de superhéroes, sino que además junto con Stephen Norrington y Ang Lee formó parte de los directores de propuesta que cimentaron el actual boom del cine de superhéroes.

Para terminar de entender todo esto hay que revisar antecedentes directos como los que presentamos a continuación.

WANDAVISIÓN, LA GRAN ESTRELLA. Pese a que la propuesta tuvo algunos tropiezos, específicamente en los episodios previos al del desenlace, este divertido e intrigante ejercicio estilístico retoma los códigos visuales de las series de televisión para ofrecer un acercamiento distinto al concepto del superhéroes, trabajado sobre la base de estupendas sagas en cómic como la irónica Vision de Tom King y la retorcida Visión Quest de John Byrne.

En la serie dedicada a la Bruja Escarlata dimensionó la personalidad fragmentada por el dolor de Wanda Máximoff, así como los alcances de su enorme poder que ahora será clave a la hora de la realidad alterada. Fue tan efectiva en este sentido, que el público quedó enganchado con el personaje, haciendo eco de cualquier indicio que se ha dado en los trailers con respecto a sus recuerdos, al grado que le ha estado robando los reflectores al mismo Hechicero Supremo.

UNA SAGRADA LÍNEA DEL TIEMPO. Loki sin duda representa una de las propuestas mas complejas dentro del universo cinematográfico de Marvel, porque además de dejarnos en claro que si alguien es capaz de enamorarse literalmente de si mismo ése es este personaje.

Entre charlas envolventes con disertaciones respecto al sentido de la vida, se explica el funcionamiento del tiempo y el espacio, y lo que provocan las alteraciones del mismo y sus ramificaciones descontroladas.

SPIDEY Sí SE VA A CASA. Por supuesto que en la película Spiderman: No Way Home, empieza todo el problema. Entre las tonterías adolescentes del Peter Parker de Tom Holland, y la arrogancia que todavía se asoma de vez en cuando en el Doctor Strange, arruinan un hechizo que fragmenta la realidad, pone en peligro toda la existencia, que según parece hará ver como juego de niños aquel embrollo de spidermans y sus supervillanos.

Lo que de entrada resultó un enriquecedor traslado del concepto de los cómics se convirtió en un productivo vehículo para abrir posibilidades de las cuales echar mano en las grandes producciones. Se permitió desarrollar versiones alternativas de los personajes en escenarios distintos algunos con apocalipsis de zombies incluidos, pero sin alterar la continuidad oficial y dando mayores libertades creativas a los artistas.

En estos episodios es que aparecen insólitas, oscuras y retorcidas encarnaciones de Doctor Strange y compañía, las cuales son parte clave en Doctor Strange en el multiverso de la locura, que ya superó en preventa a Avengers: Infinity War, con más de 63 mil entradas vendidas.

Doctor Strange en el multiverso de la locura.

