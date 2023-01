Drake Bell deja plantado al programa "Cuéntamelo ya" y conductora lo destroza: "Hay que dar la cara"

Hoy estuve en revolución viendo a mi primer amor @DrakeBell y luego me di cuenta q ya no traía mi cartera JAJAJ😔 la neta quédense mis 150 varos pero devuelvan me mis credenciales, no les sirven de nada wey y yo necesito mi INE pa ir al shine jaksja pic.twitter.com/Mt4Cr1tqsQ