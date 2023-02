EDC México 2023 rompe récord de asistencia con 305 mil personas

Este fin de semana, el Electric Daisy Carnival (EDC México) en su edición 2023 convirtió en una interminable pista de baile al Autódromo Hermanos Rodríguez, rompiendo el récord de asistencia con un total de 305 mil personas. El año pasado convocó a 283 mil headliners y en 2019, antes de la pandemia, 225 mil.

El último día de actividades se vivió con mucho entusiasmo y pese al cansancio en la recta final, el público permaneció con buena actitud durante toda la jornada del domingo.

Para calentar motores, la agrupación mexicana The Wookies hizo acto de presencia en el escenario Circuit Gounds con sus respectivas máscaras y de inmediato el público comenzó a bailar al ritmo de las percusiones y beats. A mitad de su set, los peludos dj’s dejaron ver sus rostros.

A eso de las cinco de la tarde, el artista nacido y criado en África Occidental conocido como AMÉMÉ comenzó a poner en mood a los espectadores que se encontraban en el Neon Garden. Su propuesta musical está enfocada en una base de tech-house mezclada con instrumentos y ritmos africanos.

Los asistentes se lucieron con sus disfraces y atuendos.

La liberación a través del baile estuvo presente.

Mientras tanto en otro de los escenarios, Jerro aprovechó que el sol poco a poco bajaba su intensidad y con un house melódico deleitó a propios y extraños.

Durante el recorrido que La Razón realizó por todo el festival, fue posible apreciar un ambiente total de fiesta y de mucha alegría. Algo a destacar fueron los innumerables atuendos multicolor, así como disfraces, desde dinosaurios hasta de personajes de anime.

Las mujeres en particular lucieron cabello de colores, collares de flores, capas y demás accesorios para resaltar su vestimenta. Asimismo, se pudieron apreciar banderas con diferentes logos como el de Game of Thrones mismas estuvieron ondeando por cada escenario.

Una de las características principales que distingue al festival EDC son los adornos y decoraciones en cada uno de sus espacios, especialmente de los escenarios. Como ya es tradición cuando comenzó la puesta de sol, el Kinetic Field hizo su apertura transformando la flor de loto, que se encontraba al centro, en un búho, al tiempo que juegos pirotécnicos, luces y láseres acompañaron el ritual. La estructura central estuvo flanqueada por dos esculturas de mujeres con una temática floral.

La noche comenzó a caer y para este momento el DJ de Países Bajos, Nicky Romero, comenzó su show mientras todas las luces y láseres del escenario se encendieron, provocando que el público tomara sus celulares y comenzara a grabar todo alrededor. El artista presentó un espectáculo con tintes de EDM, incluyendo en sus tracks vocales tomadas de canciones de Dua Lipa, Adele, ABBA, The Weeknd, entre otros.

Deorro le dio un toque muy mexicano a su set.

Bizarrap llevó el viernes la famosa sesión 53 de Shakira.

Por otro lado, el escenario Circuit Grounds contaba con una serie de pantallas a lo largo y ancho brindando una experiencia visual más enfocada en imágenes que se proyectaban durante cada acto; mientras que el Neon Garden contó con estructuras de metal con luces formando una cámara que provocaba una experiencia envolvente.

En su turno el DJ español Paco Osuna se encargó de poner el ambiente con sus mezclas más enfocadas al tech-house. El escenario lució repleto y la gente no paró de bailar convirtiendo el lugar en una gran fiesta al estilo de un club en Ibiza.

Hasta el cierre de esta edición, todavía no se presentaban artistas como Illenium, Tale of Us, Above & Beyond y Eric Prydz, que estaban entre los más esperados.

Illenium estaría a cargo del cierre del festival en el escenario principal, el Kinetic Field.