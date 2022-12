Eduardo Santamarina teme por su familia; dice que asaltantes tienen sus datos personales

El actor Eduardo Santamarina rompió el silencio y asegura que no va a dar entrevistas por temor a que los asaltantes vayan a hacer algo, pues dijo que se llevaron la bolsa de su esposa Mayrín Villanueva donde venían datos de su familia.

“Efectivamente nos asaltando llegando al aeropuerto, fuimos a la Fiscalía y levantamos el acta, gracias a dios nosotros bien, no nos pasó nada, nada más el susto y las cosas materiales que eso va y viene”, dijo Eduardo Santamarina para Venga la Alegría.

Asimismo, señaló que él y su esposa no van a dar entrevistas al respecto para protegerse, porque los asaltantes se llevaron la bolsa de la actriz en donde había datos personales de la familia.

“No pensamos dar ningún tipo de entrevista por el tema se llevaron la bolsa de mi mujer ahí viene toda la dirección de nosotros, vienen muchos datos, entonces preferimos no hacer mucho alboroto de esto, porque luego esa gente no tiene escrúpulos. Los importante es que estamos bien”, señaló el actor.

Así habría sido el asalto a Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva

Eduardo Santamarina no dio detalles de cómo ocurrió el asalto, sin embargo, en redes sociales se dio a conocer que Eduardo Santamarina viajaba con su esposa Mayrín Villanueva junto a sus hijos en su camioneta, cuando fueron interceptados por unos delincuentes quienes, con la cacha de la pistola le rompieron la ventana de su vehículo.