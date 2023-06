¿Eduin Caz dejará Grupo Firme para iniciar su carrera de solista? Esto se sabe

Eduin Caz parece que está viviendo sus últimos momentos como vocalista de Grupo Firme y se reveló que supuestamente el cantante dejará la agrupación para lanzarse como solista.

De acuerdo con la influencer de espectáculos Chamonic, Eduin Caz estaría planeando su salida de Grupo Firme y reveló que el artista está alistando una conferencia de prensa en la Ciudad de México para hacer el anuncio oficial.

“Eduin Caz estaría ya planeando su salida de la agrupación pronto, ya que tiene planes de ser solista…, ya se está organizando una conferencia en la Ciudad de México donde se daría el anuncio…, la agrupación, al parecer, continuará encabezada, por el momento, por Jhonny Caz, su hermano, y por Abraham, o sea los cantantes”, se lee en la publicación de la creadora de contenido.

Revelan que Eduin Caz se va de solista y deja a Grupo Firme Foto: Especial

Asimismo, Chamonic publicó hace unos días que los de Grupo Firme han tenido problemas internos, luego de que en la revista GQ se anunció que aparecía Grupo Firme y en la portada solo salieron Eduin Caz y su hermano Jhonny Caz, mientras que el resto del grupo solo apareció en una foto escueta.

Esto les habría causado molestia a varios integrantes del grupo, Christian Téllez, por lo que el músico no se habría presentado con el resto de la agrupación en un concierto que recientemente dieron en Monterrey.

¿La última foto de Eduin Caz es una indirecta?

Eduin Caz publicó una historia en Instagram que causó revuelo entre sus fans en la que se lee lo siguiente:

“Miro que les duele mucho el éxito, cual ‘seguir decayendo’. No miran que acabo de retacear un estadio y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músicos. Ya relájense, ya mérito me voy a descansar. Solo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, dijo el cantante.