Eduin Caz recibe multa millonaria en las Las Vegas ¿Qué hizo?

Eduin Caz fue multado con una cifra millonaria por querer hacer lo que quiso ante miles de personas.

Y es que Grupo Firme se presentó en Las Vegas este 15 de septiembre ante 65 mil personas, la cuales fueron testigos de lo hecho por Eduin Caz.

Y es que el famoso se molestó porque no pudo hacer el concierto de la duración que quiso, pues lo tuvo que cortar antes de la 1:00 am.

A través de videos que se han viralizado se puede ver a Eduin Caz muy enojado sobre el escenario:

"No pensé que se fueran a poner así, jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día, yo no lo pensé, me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa, ¿ok? Muchísimas gracias”, dijo Eduin Caz al público.

"Quisiera poder amanecerme con ustedes, muchísimas gracias, a todos y cada uno de ustedes, espero se la hayan pasado de lo mejor, hayan disfrutado este espectáculo, me faltaron muchas canciones", agregó

Eduin Caz molesto por no seguir su concierto en Las Vegas pic.twitter.com/3Sp2XcecJB — Lo + viral (@VideosVirales69) September 16, 2022

Posteriormente, Gustavo Adolfo Infante afirmó que Eduin Caz fue multado con 5 millones de pesos por cantar tiempo de más.

"Me enteré que los multaron durísimo. Quizá para ellos no es tanto, pero para mí una multa de esas trabajo 20 años para poderla pagar ¿no? ¿Cuánto creen que les cobraron? Les cobraron 250 mil dólares de multa, 5 millones de varos. Eduin Caz quería cantar tres horas más o dos horas más porque estaba muy contento y tiene una garganta excepcional este cuate", dijo.