Eduin Caz afirma que logró su éxito con hipnosis: "las pruebas están dadas"

Eduin Caz está dando nuevamente de qué hablar, pues el líder de Grupo Firme afirmó que su éxito se debe a que se sometió a la hipnosis, para así manifestarse que era bueno cantando.

En un video que se viralizó en redes, Eduin Caz afirmó que fue con el hipnotista John Milton cuando apenas estaba teniendo popularidad.

“Tengo cuatro años hipnotizándome. Al principio, cuando vine a divertirme, me quedé dormido, le dijeron que yo cantaba y me dijo que yo tendría mejoría en la voz, que alcanzaría notas que no llegaba, mi actitud va a ser diferente, vas a ser más alegre de lo que eres”, dijo Eduin Caz.

El famoso agregó que todo lo que el hipnotista le dijo durante las sesiones se volvió realidad:

“Todo lo que me ha dicho me ha pasado… me han estado pasando cosas magníficas como mi carrera con Grupo Firme. Las pruebas están dadas”, añadió.