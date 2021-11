¿Qué enfermedad tiene la actriz Isabel Torres? Le dieron 2 meses de vida

La actriz Isabel Torres, quien dio vida a Cristina Ortiz en “La Veneno”, se encuentra en una etapa avanzada de la enfermedad que padece y se despidió de sus seguidores, pues dijo que los médicos le pronosticaron solo dos meses de vida.

La actriz española publicó un video en redes sociales en el que habló de su estado de salud. “Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans... he estado malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando”, señaló Isabel Torres.

¿Qué enfermedad tiene Isabel Torres?

A Isabel Torres le diagnosticaron cáncer de pulmón en 2018, sin embargo, no hizo público su estado de salud hasta marzo de 2020. En enero de este año anunció que había pasado momentos complicados y durante los últimos meses se ha sometido a diferentes tratamientos.

“En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero y si no qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa”, dijo la actriz en el video que recientemente publicó en Instagram.

“La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo”, concluyó su mensaje la actriz.

KR