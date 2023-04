VIDEO. Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto al hablar de la muerte de Julián Figueroa

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, llegó a México y ofreció unas breves declaraciones sobre la muerte de Julián Figueroa, cuando rompió en llanto al hablar del joven que falleció a los 27 años.

Marco Chacón llegó a México de Costa Rica y a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se detuvo a dar unas breves declaraciones.

Aseguró que Julián Figueroa no tenía ningún tipo de enfermedad y que la única que tuvo fue COVID.

“No había tenido problemas de salud, tuvo COVID hace poco, nunca le había dado, le dio hace poco”, señaló el esposo de Maribel Guardia.

Marco Chacón mencionó que estuvo con Julián Figueroa desde que tenía dos años, por lo que lo acompañó en todas las etapas de su vida.

El abogado se dijo en shock tras recibir la noticia de la muerte del hijo de Maribel Guardia.

“Estamos en shock, no me cae el 20, no he dormido. Es algo inesperado, la verdad no tengo mucho que decir. No estoy bien”, comentó.

Marco Chacón le dio la noticia a Maribel Guardia

Finalmente, el esposo de Maribel Guardia mencionó que la actriz está destrozada y que fue él quien le tuvo que dar la noticia a la cantante cuando salió del teatro de la obra “Lagunilla mi barrio”, aseguró que tuvo que decirle que su hijo murió mientras iba de camino a su casa.

Marco Chacón no pudo contener las lágrimas e inmediatamente se despidió de los medios de comunicación para subir a su camioneta e ir a ver a Maribel Guardia.