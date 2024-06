Estrenos de Netflix que tienes que ver antes que termine junio de 2024

El sexto mes del año está a punto de terminar, se nos ha ido la mitad de 2024, es momento de dar paso a la su segunda mitad y lo mejor de todo es que se puede hacer acompañado de diversión y buenas películas en la plataforma favorita de muchos: Netflix.

En este sentido es que vamos a hacer algunas recomendaciones para este último estirón de junio, se trata de cintas que están de recién estreno y no debes de perderte, entre antes las mires, mejor.

Películas para ver en Netflix

La primera recomendación es Chicas Pesadas, se trata de todo un clásico protagonizado por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, mujeres que pasaron a la historia por esta cinta, como íconos de la cultura pop. Mean Girls, por su título en inglés, data del ya lejano 2004, está basada en la novela Queen Bees and Wannabes, de Rosalind Wiseman y la dirección corrió a cargo de Mark Waters.

Dinero sucio: La historia de Nelma Kodama, es un documental brasileño de 2024, que de acuerdo con su sinopsis es la historia de la famosa traficante de divisas Nelma Kodama la cinta habla sobre su participación en uno de los mayores escándalos de corrupción de aquel país del sur de América. Tienes que verla.

Y del lado mexicano, está “Las oscuras primaveras” una cinta de 2014, está dirigida por Ernesto Contreras y protagonizada por José María Yazpik, Irene Azuela y Cecilia Suárez. Es la historia Igor (Yazpik) y conoce a Pina (Suárez) quienes tienen un profundo deseo muto, no obstante no son libres para desatar sus más oscuras pasiones, no te contamos más para que vayas a verlas.

Ahora sí, ya no tienes pretexto para pasar excelente fin de mes y sobre todo ver películas que van desde clásicos, hasta documentales vibrantes.