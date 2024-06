Netflix: 3 películas que debes de ver en la primera semana de julio

Un nueve mes está a la vuelta de la esquina, la primera mitad del año terminó, y aunque más rápido de lo que se piensa estaremos preparando la Navidad, hay que concentrarnos en disfrutar el momento, divertirnos y pasar un rato agradable, para ello Netflix y su catálogo son ideales.

Para iniciar el mes con las tendencias de la plataforma con sede en Los Gatos, California, es que tenemos tres recomendaciones que vamos a darte a continuación.

Películas de Netflix para ver en julio

Wonder

Si traes ganas de ver algo realmente inspirador, no te pierdas esta cinta de 2017, está protagonizada por el Julia Roberts y Owen Wilson. Es la historia de August "Auggie" Pullman es un niño de 10 años, quien padece una muy rara deformidad facial, a la que se le denomina como "disostosis mandibulofacial", el pequeño se ha sometido a 27 cirugías diferentes para ver, oler, hablar, oír y mejorar su aspecto, pero no se ha logrado del todo, no obstante, quiere hacer una vida normal e ingresa a un colegio común.

*Es la número 5 en el top de tendencias

Hit Man

Es una historia que se sitúa a finales de los 90, se trata un asesino a sueldo profesional en las calles de Houston, pero no es uno normal, Gary Johnson, que es su nombre, en realidad no mató y actuaba para que la policía pudiera grabar en secreto las confesiones de los posibles asesinos.

*Es la número uno en las tendencias

How to Rob a Bank

En esta ocasión se trata de un documental sobre crímenes reales que se ambienta en el Seattle en la década de los noventa, "un rebelde carismático ejecuta una serie de atracos bancarios que parecen sacados de una película", reza la sinopsis de Netflix.

*Es la número 9 en las tendencias