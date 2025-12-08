ICE detiene a empresario Mauricio Quintanilla

El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, propietario de Grupo TUM (Transportes Unidos Mexicanos), fue detenido la semana pasada en California, Estados Unidos, y actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En una búsqueda realizada por La Razón en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea de ICE, se confirmó que Quintanilla, identificado con el Número de Registro de Extranjero 246058749, permanece recluido en el Centro de Detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino, donde fue ingresado hace más de una semana.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, su detención estaría relacionada con el vencimiento del visado que le permitía permanecer en Estados Unidos desde el año pasado.

La detención se registra en un contexto de mayor vigilancia del gobierno estadounidense hacia empresarios mexicanos con operaciones binacionales; en el caso de Quintanilla, las investigaciones también alcanzan a las empresas vinculadas a su grupo: TUM, TUM Logística y Energía del Valle de México (EVM).

El historial judicial del empresario se ha intensificado en los últimos años, ya que registros de prensa señalan que en 2024 se giró una orden de aprehensión en su contra en la Ciudad de México por el presunto delito de falsedad en declaraciones. Además, acumula más de 60 procesos federales y locales, entre amparos, causas penales, litigios mercantiles y controversias administrativas.

También enfrenta señalamientos por un presunto adeudo fiscal en EU relacionado con la filial EVM USA LLC, y órdenes de aprehensión por probables actos de administración fraudulenta.

En México las dependencias no han suspendido los contratos del Grupo TUM.