Levantan Bloqueo a Bet365

El caso que involucró a Bet365 en México, se ha convertido en un ejemplo de cómo una medida administrativa puede tener repercusiones amplias cuando alcanza a actores internacionales que operan bajo marcos regulatorios estrictos.

Aunque el origen del bloqueo estaba relacionado con una investigación dirigida a plataformas de apuestas vinculadas a un grupo empresarial mexicano, la extensión de la medida alcanzó también a la firma británica, una de las compañías más reconocidas globalmente en el sector de juegos y apuestas en línea. Según la información dada a conocer en el proceso judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera, decidió aplicar medidas precautorias bajo el argumento de que existía una investigación en curso con autoridades estadounidenses.

Sin embargo, no se han presentado documentos que acreditaran participación de organismos como la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), y ninguna de las empresas intervenidas, incluida Bet365, aparecía señalada en reportes formales de carácter internacional. El caso llegó al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, a cargo del juez Francisco Javier Rebolledo Peña, quien revisó la fundamentación y motivación del bloqueo. Tras evaluar los elementos aportados por la autoridad, el juez concluyó que no existían pruebas suficientes para mantener la inhabilitación y ordenó revertir la medida al considerar que no había un sustento legal claro ni una evidencia directa que justificara la restricción sobre las cuentas.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Ataque en Coahuayana

El entorno regulatorio de Bet365, fue un punto relevante en el análisis. La empresa opera en México, mediante licencia otorgada por la Secretaría de Gobernación, y está sujeta a normas que incluyen procesos de verificación de identidad, validación de métodos de pago, auditorías externas periódicas, monitoreo transaccional continuo y reportes obligatorios ante autoridades financieras. A nivel internacional, Bet365, cumple con los requisitos regulatorios de Reino Unido, y de la Unión Europea, considerados entre los más estrictos del sector en materia de prevención de lavado de dinero y protección al consumidor.

La resolución judicial no sólo atendió la validez técnica de la medida precautoria, sino que también evidenció la necesidad de claridad cuando una acción administrativa puede afectar a socios extranjeros que cumplen con marcos normativos nacionales e internacionales.

La prolongación del bloqueo, a pesar de la orden inicial de revertirlo, pide la manera en que deben coordinarse las autoridades mexicanas con organismos globales, y cómo se deben manejar los procesos que involucran plataformas tecnológicamente reguladas. El caso abrió un espacio de discusión sobre la relación entre supervisión financiera y certidumbre para empresas extranjeras. En industrias altamente reguladas, como las apuestas en línea, la confianza institucional depende de que las medidas administrativas estén respaldadas por evidencia clara, comunicación precisa entre autoridades y criterios uniformes de actuación. Bet365, al ser una compañía que opera dentro del marco establecido, se convirtió en un ejemplo de cómo una medida extraordinaria puede generar inquietudes incluso entre empresas con cumplimiento comprobado. Seguiremos de cerca este caso.

Transformación con Bay Village. Ensenada avanza hacia una transformación profunda con Ensenada Bay Village–Treasures of Baja, un proyecto que ampliará la oferta turística del puerto. La terminal de Hutchison Ports ECV, que cerrará 2025 con 360 arribos y 1.3 millones de pasajeros, ahora suma un destino que integrará aventura, cultura y gastronomía en un solo recorrido. El concepto retoma la estética californiana del siglo XVIII y combinará un parque de actividades, tirolesas, recorridos en río, Dune Rally y paseo escénico en bote, con una villa dedicada al sabor local. La obra, respaldada por una inversión superior a 26 millones de dólares, tendrá capacidad para recibir hasta 9 mil visitantes diarios y generar más de 1,100 empleos. En la visión de Carnival, ITM Group y Hutchison Ports, cuyo director ejecutivo regional es Jorge Magno Lecona, el nuevo destino refuerza la competitividad turística de Baja California.

Crecimiento moderado. La industria del plástico presente en más del 85% de los procesos productivos cerrará 2025 con un crecimiento moderado del 2.5%, equivalente a 3 mil 200 millones de pesos derivado a sectores de salud, industria alimentaria y consumo general, entre otros. Si bien, estas cifras permiten encarar retos como la revisión del Tratado Comercial entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previsto para julio del 2026, el cual será un parteaguas para el desarrollo y la inversión de este sector siendo la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), presidida por Benjamín del Arco, el mayor organismo de representatividad, uno de los retos que enfrenta es la dependencia de material importado, por lo que, se pronostica que en 2026 este esquema no cambie. Se están importando 4 millones 551 mil toneladas de materias primas entre éstas polietileno y polipropileno, mientras que, la exportación ronda los 3 millones de toneladas.

Voz en off. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó que Grupo Financiero Multiva adquiera el negocio fiduciario de CIBanco, que hasta ahora concentraba la mayor participación de mercado en ese segmento. La operación, acordada en septiembre, ocurre después de que CIBanco fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntas actividades vinculadas con lavado de dinero…