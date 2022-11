Eternamente, tu mano

La muerto Pablo Milanés (Bayamo, Cuba 1943 – Madrid, España, 2022), uno de los grandes músicos latinoamericanos de los últimos 60 años. Las complicaciones del cáncer que padecía lo obligaron hace dos semanas a internarse en un hospital ubicado en la capital española hasta el doloroso desenlace de este lunes.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid (hora de España). Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, informó la Oficina artística del intérprete en Facebook.

De formación autodidacta —su madre lo obligaba a cantar cuando era niño—, introdujo “un nuevo modo dentro de la canción cubana, desde inicios de la década de los sesenta, ensamblando elementos procedentes de la música universal con formas eminentemente criollas” (Helio Orovio). Poseía una capacidad natural para pasearse airoso, por diferentes géneros de la música popular caribeña: el bolero/filin, el son, la canción trovadoresca, la guaracha, el guaguancó, la “nueva canción”, el danzón, la guajira, el bolero mexicano, el joropo, la bomba, la plena…

Partió un gran compositor, maravilloso cantante y extraordinario amigo; Pablo Milanés, así, con Mayúsculas. Te vamos a extrañar Querido Pablo. Buen viaje. Te abrazaré y te cantaré siempre

Tania Libertad, Cantante

Bolerista de fraseo privilegiado: las interpretaciones que hizo de algunas piezas del filin (“Novia mía”, “Si me comprendieras”, “Palabras”, “Deja que siga solo”...), son excepcionales. El más sonero de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova cubana, deja un legado de colaboraciones discográficas con algunos de los grandes mitos de la música tradicional cubana (Compay Segundo, Octavio Sánchez Cotán…). En la serie de tres volúmenes: Años (1981), incluyó canciones y sones en un rescate que podría considerarse antecedente del boom “Buena Vista Social Club”.

Su refinada tesitura vocal le permitía desplazarse con soltura de la voz prima a la segunda: sus duetos con cantantes de diferentes estilos (Francisco Repilado, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Ana Belén, Luis Eduardo Aute, Caco Senante, Chico Buarque, Miguelito Cuní, Lilia Vera, Victor Manuel, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Gal Costa...) resumen de momentos perdurables en el balance antológico que nuestra memoria musical evocará con nostalgia.

Se ha ido Pablo Milanés, una voz imprescindible para América Latina. Pablito tan querido, buen viaje…

Eugenia León, Cantante

Nueva Trova Cubana: rótulo que siempre fue impreciso, pero que indiscutiblemente aglutinó a algunos de los más importantes compositores cubanos de los últimos 50 años. Quien esto escribe rememora ahora algunos temas entrañables que fueron almohada melódica de varias generaciones de cubanos: “Mis 22 años”, “Ya ves”, “Hoy la vi”, “Yolanda”, “Para vivir”, “Mírame bien”, “La vida no vale nada”, “Yo no sé”, “Años”, “Sandra”, “La soledad”, “Matinal”, “La libertad”, “La felicidad”, “Proposiciones”, “Regalo”, “Cuando te encontré”, “Quiero ser de nuevo el que te amó”, “Ya se va aquella edad”, “Amor”, “El breve espacio en que no está”, “A veces cuando el sol”, “Canción”, “Te espera una noche de éxitos”, “Hoy estás quizás más lejos” ...

Lamento mucho la pérdida de este gran cantautor cubano, Pablo Milanés, quien hoy nos ha dejado … ‘Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos…

Aida Cuevas, Cantante

El autor de “El 405 nunca”, seguirá siendo una de las voces más privilegiadas del cancionero latinoamericano, y uno de los compositores, que mejor ha resumido la tradición trovadoresca, sonera, bolerística/filin y rumbera dentro de la nueva canción cubana. Pablo Milanés, otra vez, renaciendo en un noviembre otoñal triste y dolorido. Pablo de Cuba, quien en los últimos años pidió la concordia entre todos los cubanos y exigió con valentía cambios estructurales en la Isla. Pablo de Cuba acogido en las pulsaciones de una guitarra: sí, siempre reverdeciendo en la canción.