Eugenio Derbez abre debate sobre el sistema educativo en Radical

El actor mexicano Eugenio Derbez abre el debate sobre el sistema educativo, tanto en México como en el mundo en la película Radical, en la que interpreta al maestro Sergio Juárez, quien en una escuela con muchas carencias cambió la manera de enseñar a sus alumnos logrando que mejoraran sus calificaciones y que la estudiante Paloma obtuviera el mejor promedio en matemáticas en la prueba nacional Enlace 2012 y fuera bautizada como la próxima Steve Jobs.

“Quiero que hagamos una discusión, que esto haga que se despierten muchas conciencias, no es un problema local, sucede en toda Latinoamérica, África, India; hay que hacer muchos cambios, por eso he tomado otros caminos que con otras películas, quiero que se inicie una conversación”, dijo Derbez ayer en conferencia de prensa.

El actor de La misma luna señaló que la película no es un ataque contra las autoridades educativas; pidió que vean, en el maestro Sergio, un ejemplo que se pueda replicar en todas las escuelas.

Cuando estuve construyendo el personaje, Sergio me explicaba todo lo que intentó y lo que quería cambiar. Quería que los niños dejaran de memorizar las cosas, quería enseñarlos a pensar, que les serviría más en la vida

Eugenio Derbez, Actor

“Lo que quisiera es que los organismos encargados de la educación vean la película, que no lo tomen como un ataque, no es un ataque, por eso está filmada de esa manera, no estamos juzgando ni señalando, no queremos que se defiendan, sino que digan ‘oye qué padre, qué buena idea, por qué no hacemos algo, vamos a tratar de hacer las cosas mejor’. Me encantaría que alguien se le acercara a Sergio y le dijera ‘por qué no replicamos tu método’”, expresó Derbez, quien para dar vida al profesor tuvo conversaciones en las que éste le explicó que quería que sus alumnos dejaran de memorizar y aprendieran a pensar.

El profesor Sergio Juárez destacó que es necesario un cambio en el sistema educativo, el cual considera inviable para los tiempos actuales.

El comediante, con parte del elenco y el verdadero maestro Sergio y la estudiante Paloma. Foto: Carlos Mora, La Razón

“Llevamos 100 años en que la escuela ha permanecido igual, los niños siguen reaccionando hacia un timbre para salir al recreo, es de los puntos que se ven, hay que cambiar esa situación en la que se hace un acondicionamiento a los alumnos; parte de eso son las cosas que tenemos que cambiar; toda la escuela está bardeada, tenemos que hacer que la comunidad sea un poquito más libre, que pueda disfrutar”, afirmó.

El maestro Sergio comenzó a modificar su sistema de enseñanza en la Primaria José Urbina López, en Matamoros, Tamaulipas. A partir de un video de Sugata Mitra, profesor de Reino Unido, se inspiró para comenzar a incluir en sus clases juegos, organizar equipos que hicieran sus propios descubrimientos y se olvidaran de los problemas de su casa, aspectos que se muestran en la película Radical, dirigida por Christopher Zalla y que se estrena el próximo 19 de octubre.

Con este filme, Derbez compartió que también busca mostrar otro rostro de lo que es ser latinoamericano. “Me hice el propósito de cambiar la imagen que se le ha dado a los latinos en Estados Unidos, en las películas hollywoodenses siempre nos dan a los latinos el papel del pandillero, el asesino, el narcotraficante, he tratado de dignificar dentro de lo posible a los latinos“, externó.

Cambio radical en su carrera

Eugenio Derbez, quien en televisión es conocido por programas como La familia Peluche, destacó que la cinta representa un cambio drástico en su trayectoria, ahora está interesado en personajes dramáticos y quiere alejarse un poco de la comedia, género que le sigue gustando, pero que por ahora no le permite explorar temas que lleven a una mayor reflexión.

“Me encanta la comedia, sigo creyendo en lo que todo mundo dice, es más difícil hacer reír que hacer llorar, pero por alguna extraña razón las comedias como que la gente las pelusea, los festivales las pelusean, los premios las pelusean, creo que por eso muchos comediantes como Tom Hanks, Robin Williams, Adam Sandler, todos terminan del lado del drama, porque te das cuenta que el drama te da estatus, respeto”, apuntó.

Dijo que eso lo comprobó cuando formó parte de CODA. “Estuve en festivales, reuniones, fiestas, pláticas a las que no había tenido acceso; por otro lado, me di cuenta que mi carrera tenía que evolucionar, no pienso dejar la comedia, me encanta, pero hay que ampliar el horizonte, quiero que la gente se siga riendo conmigo, pero que viva una experiencia más tridimensional”, concluyó.

Apoya al 100% la huelga en Hollywood



El también productor Eugenio Derbez dijo que ha apoyado totalmente el paro de los actores en Hollywood desde que comenzó a ver contratos en los que se quería usar su imagen con Inteligencia Artificial, tecnología que considera ha llegado a un punto en que “puede ser peligroso”.

“Cuando inició la huelga no estaba enterado de muchas cosas, luego me di cuenta que sí había un motivo, de repente vi que empezaban a meter en los contratos cláusulas en donde cedías tu imagen y el día de mañana utilizar mi imagen y hacer otra película sin mí manipulando mi cara y mi cuerpo, creo que eso era demasiado y muchas otras cosas más, vi que había motivos”, manifestó.

Dijo que ha podido promocionar Radical porque obtuvo un permiso que el sindicato de actores está otorgando de manera especial a películas independientes.

A diferencia de los guionistas que ya se reinstalaron al llegar a un acuerdo con diversos estudios, los actores continúan en huelga desde hace casi tres meses, debido a que no hay un convenio que los beneficie e incluya sus peticiones, entre éstas aumentos salariales y tener protección ante la Inteligencia Artificial.