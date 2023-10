Fans reaccionan a la eliminación de Purga en La Más Draga 6; 'se fue la narradora de la temporada'

Es noche de martes y por lo tanto es noche de "La más Draga", no de los reality shows más populares de internet está en su sexta temporada. El internet reaccionó a la eliminación de la cuarta feminosa, por lo que en La Razón te damos todos los detalles que debes conocer al respecto.

Purga fue la eliminada del martes 10 de octubre en "La Más Draga", hecho que causó revuelo entre los internautas, quienes a través de memes y publicaciones dieron a conocer cómo vivieron esta noche de intensa competencia. En esta emisión, la actriz Consuelo Duval fue la juez invitada.

Los seguidores del programa no estuvieron de acuerdo con la eliminación de Purga, quien era una de las feminosas favoritas de la terna. Asimismo, el público se volcó en comentarios de desaprobación con respecto a que Alexis Mugler permaneciera una semana más en al competencia.

Alexis Mvgler siendo el nuevo enemigo público de los elegebete #LMD6 pic.twitter.com/LjjDINM7Nw — Jared Rodriguez (@MedicenJaredR) October 11, 2023

Así reaccionó el internet a la eliminación de Purga

A través de redes sociales, el público demostró su descontento con la eliminación de Purga, la primera participante de Puebla, por lo que de inmediato comenzaron a salir memes al respecto. "Estoy muy molesta, ¡¡¡con Purga NO!!!", se lee en la plataforma X, antes Twitter.

"Nooo. Purga ganó ese doblaje. No merecía irse. Hoy perdió México", "NO, PURGA SIENDO ELIMINADA EN SU MEJOR LOOK, DIOS", "Madre Purga eliminada, se fue la narradora de la temporada", son algunos de los comentarios que se pueden leer en internet.

Asimismo, algunos de los memes son los siguientes:

Llevamos 15 minutos sin la purga!#LMD6 pic.twitter.com/43hd7q3v75 — Voto por bibi (@kikemlndz) October 11, 2023

yo cuando alexis se atrevió a ir por madre purga, cuando ella merecía salir !!! #LMD6 pic.twitter.com/yC7mzlOLOW — sl*t! (brandon’s version) (@coolwallflower) October 11, 2023

NO PURGA SIENDO ELIMINADA EN SU MEJOR LOOK DIOS #LMD6 pic.twitter.com/m4yp7cttdp — ángel (@rmzangelino) October 11, 2023

Los internautas también mostraron su descontento con que Alexis Mugler continúe en el programa. Algunos de los comentarios que emitieron fueron los siguientes: "Dios mío, cómo es posible que Alexis Mugler va a estar una semana mas en la competencia", "Alexis Mugler es la enemiga número uno de la madres de México", dicen los Internautas.

Alexis Mugler es la enemiga número uno de la madres de México #LaMasDraga6 pic.twitter.com/NWmWrvYQOw — macorino (@untauroenvenus) October 11, 2023

