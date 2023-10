Gustavo Munguía defiende a Paul Yester de críticas de la comunidad LGBT+ ; 'no tiene que afectar a nadie'

Gustavo Munguía dijo en una reciente entrevista que su personaje Paul Yester es inofensivo y que ha sido muy bien recibido por la comunidad LGBT+, a pesar de las recientes críticas entorno a él. El comediante calificó al personaje de inocente y señaló que la gente inteligente no se ofende con él.

El personaje se popularizó en "La Hora Pico", programa que formaba parte de la barra de comedia de Televisa, estelarizado por Consuelo Duval, Miguel Galván, Adrián Uribe, Gustavo Munguía y Lorena dela Garza. Paul Yester llegaba durante los sketchs a solucionar las imprudencias de su compañero, Carmelo, encarnado por Adrián Uribe.

El personaje quedó grabado en el imaginario colectivo y ha sido señalado por miembros de la comunidad LGBT+, quienes aseguran que el personaje propagó estereotipos en contra de los homosexuales.

Sin embargo, el comediante no piensa lo mismo, pues en una reciente entrevista con Matilde Obregón, Munguía aseguró que lleva una relación cordial con la comunidad LGBT+: "He tenido la suerte de llevar una buena relación con la comunidad LGBT y hasta he recibido dos reconocimientos y siempre fue en buena onda, me han tratado muy bien", aseguró.

Asimismo, puntualizó que el personaje nació en otro contexto: "Hay que entender que Paul viene de otra generación. A todo el mundo lo molestaban así con palabras como jotito (...) y tú te tenías que enfrentarlo. No se le decían gay porque tenía otra connotación", detalló que comediante.

Asimismo, agregó que en el norte eran todavía más "bromistas" y que incluso hacían llorar a las personas, aunque se mostró alegre de que ya se le respete a la comunidad LGBT+: "En el norte éramos más carrilla, hacíamos llorar al compañero, había mucho bullying. Afortunadamente ya se le respeta a la comunidad", señaló.

Por último, Munguía puntualizó que su personaje es inocente y que la gente inteligente no se ofende con él: "Es un personaje que maneja una inocencia, todo lo ve inocente, aunque comete unas tonterías grandísimas, eso es Paul Yester, no tiene que afectar a nadie, la gente inteligente no se ofende".

DGC