¿Eugenio Derbez y Vadhir se agarraron a golpes? Esto confirmó Alessandra Rosaldo

Hace unos días surgió el rumor de que el accidente de Eugenio Derbez había ocurrido realmente porque él y su hijo Vadhir se habían agarrado a golpes.

Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez, fue interceptada por los medios de comunicación y habló acerca de dichos violentos señalamientos.

“Por un lado nos da risa, pero por otro nos da tristeza y por otro lado nos alarma. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente? Y qué triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre tengan que estar buscando... no sé qué es lo que están buscando”, pronunció la cantante dejando claro que Eugenio y su hijo no se pelearon.

“Terrible, hay gente que se atreve a aseverar cosas, a asegurar como si hubiera estado ahí, como si lo hubiera presenciado, como si tuviera algo que lo comprobara”, agregó.

Alessandra Rosaldo señaló que le parece ridículo que la gente sea capaz de inventar cosas para tener “likes” en sus redes y canales.

“Me da miedo lo que la gente es capaz de inventar y hasta dónde son capaces de llegar con tal de llenar un espacio o con tal de likes o seguidores, no sé qué es lo que buscan, pero es muy fuerte y entonces me pregunto ¿cuánta verdad hay en los medios? Igual y ninguna, entonces nada es cierto”, sentenció.

Finalmente, Alessandra Rosaldo dijo que no ha hablado con Vadhir sobre el tema, pues su familia no suele discutir chismes de pasquín.