José Eduardo Derbez da nuevos detalles de la salud de Eugenio Derbez: "Lo sentí bajoneado"

José Eduardo Derbez dio nuevos detalles respecto al estado de salud de su padre Eugenio Derbez, y sus palabras fueron agridulces para los fans del comediante.

En entrevista con Adela Micha, José Eduardo Derbez reveló cómo está la salud de su padre, tras destrozarse el hombro en un accidente del que no se saben muchos detalles.

“Está bien, hay va con sus terapias y sus dolores, pero ya le dije: darte en la mad** jugando a los 60 no acaricia…”, inició en sus palabras.

“Yo si te soy sincero: no sé si estaba en una de esas cosas o estaba en algo más abierto y según lo que a mí contaron porque, así como son misteriosos con los demás también es para mí”, añadió.

José Eduardo Derbez agregó que, tras hablar con su padre, quien ya está en su casa, “lo sentí que está como bajoneado, en el sentido de como es tan chambeador y todo el tiempo quiere hacer algo, como que tuvo que cancelar todo".

“Lo vi bien, yo creo que da flojera como a todas las personas que te estén moviendo el brazo y ayudándote con las terapias, pero ahí va… según yo la rehabilitación aún no la empieza porque tiene que tener el brazo quieto por un rato”, abundó.

José Eduardo agregó que sus medios hermanos Aislinn y Vadhir están muy herméticos con él: no sé quién puso pregúntale a no sé quién, otros pregúntale en privado a no sé quién, no me lo pueden decir en donde estamos todos. Comencé a preguntar por separado y mi hermano (Vadhir) me contestó: pues sí se cayó”.

“Días después, alguien pone el grupo como va todo, bien… voy saliendo de Miembros, me marca Alessandra y me dice oye nada más para que estés enterado se subió un comunicado… Pues cuando me empiece a marcar va ser raro que conteste no sé, porque es raro y duele”, concluyó, dejando claro que la esposa de Eugenio Derbez oculta información.