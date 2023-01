Eugenio Derbez critica a Bad Bunny por maltratar a fans: "La gente da y quita el poder"

Eugenio Derbez se unen a las críticas contra Bad Bunny por haberle tirado el teléfono a una fan que estaba grabando al reguetonero.

Eugenio Derbez señaló que vio mal la actitud del cantante y que la gente es quien tiene el poder de quitarle la atención al artista.

“La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Yo he estado en las peores aglomeraciones. Me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han picado, pegado... Cuando ustedes mismos llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega. Yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, lo hacen porque están los empujones y demás"

Yo creo que lo que hizo (Bad Bunny) fue tremendamente mal Eugenio Debrez

te puede interesar ¡Se cae un ídolo! Bad Bunny pierde reproducciones en Spotify por maltratar a fans

Eugenio Derbez considera que no fue correcto lo que hizo Bad Bunny.

“La gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlos o no, entonces aplíquenlo”, dijo el comediante.

Eugenio Derbez señaló que él nunca ha tenido una mala experiencia con un fan, incluso bromeó que nunca ha tenido la suerte de que lo manoseen en medio de tumultos con sus seguidores.