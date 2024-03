¿Euphoria cancelada? Rumores señalan que la tercera temporada de la serie no verá la luz

En redes, se ha viralizado un rumor que asegura que la tercera temproada de Euphoria ha sido cancelada. La serie que aborda la vida de adolescentes que se enfrentan a un mundo de drogas, traiciones y amor ha sido una de las más populares en HBO MAX, cuyo nombre recientemente ha cambiado simplemente a MAX, y los internautas se encuentran con opinones cruzadas respecto a ello, pues la historia quedaría inconclusa.

¿No habrá tercera temporada de Euphoria?

El sitio en inglés "World Of Reel" inició este rumor sobre el futuro de Euphoria, la serie que cuenta con estrellas como Zendaya, Jacob Elordi y Sidney Swenney. "Escucho que la tercera temporada de la serie de Sam Levinson, Euphoria, ha sido borrada completamente. No sucederá" señala el editor del sitio, Jordan Ruimy. Cabe destacar que el rumor NO ha sido confirmado por MAX.

Asimismo, señaló "tenían planes de grabarla en verano, pero no sucedió y el viernes dijeron al cast que podían limpiar sus calendarios para otros proyectos". El crítico de cine agrega que está sorprendido de que Levinson hubiera conseguido que el talento regresara a la nueva temporada de la serie, puesto que varios de ellos se han convertido en estrellas de cine.

Los artistas que froman parte del cast Euphoria han sido bastante exitosos, a pesar de que casi ninguno ha salido exento de polémicas. Jacob Elordi fue acusado hace no mucho por estrangular a una persona en un arranque de ira. A pesar de ello, la realización del show iba en marcha, puesto que hace poco Sydney Sweeney aseguró que iniciarían las grabaciones de la nueva temporada de la serie, la cual muchos creían que sería la última.

Asimismo, habían algunos personajes que no volverían, como el de Kat, ya que Barbie Ferreira se retiró del cast poco despues de que se estrenara la temporada dos de la serie, mientras que el personaje de Fezco, interpretado por Angus Cloud, tampoco podría regresar, pues el actor falleció en 2023, una noticia que entristeció profundamente al público del programa.

¿Cuándo podría estrenarse la temporada tres de Euphoria?

Fue en febrero del 2022 cuando la cuenta de Euphoria reveló que llegaría una tercera temporada de Euphoria, la cual sería la final de la serie. La fecha de estreno no estaba del todo clara, pues la pandemia de Covid-19 y después la huelga de escritores retrasó el proyecto, por lo que se señalaba que el show vería la luz hasta 2025.

Hasta el momento, se desconoce qué tan verídico es que Euphoría no regresará a MAX; sin embargo, esto ya ha generado tensión entre los fanáticos, quienes esperaban con ansias el regreso de la historia adolescente con grandes estrellas juveniles en el cast, sobretodo ya que la segunda temporada terminó con un gran final abierto, donde desconocemos le destino de Fezco, uno de los personajes más queridos en la franquicia.

