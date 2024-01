Eva de Metal narra cómo encontró a su hijo tras el violento altercado con su expareja

"De hecho Alec fue el que me salvó" relata Eva de Metal sobre el día en el que finalmente logró liberarse de su tóxica relación con su ex esposo, cuando la mujer recibió una severa agresión por parte de su pareja después de que ella decidió contarle a una amiga sobre todo lo que por ocho años sufrió junto a él.

Eva de Metal compartió en el podcast de Un Tal Fredo los detalles detrás de su relación tóxica. La mujer expresó que es necesario recordar que no debes de mantenerte en una relación violenta o pensar que esta es la realidad. "Creo que eso es lo más importante, vivir su mejor vida" señaló la influencer.

Eva de Metal habla sobre cómo salió de su relación tóxica

"Yo me quería levantar, me azotaba en el piso para que no me cayera" revela Eva sobre la última agresión que sufrió por parte de quien es conocido en redes como Jano. Eva narra que su hijo fue quien llamó a su padre para salvarla y relata que una vez llegó el mismo junto con su pareja y el hermano de la influencer, pudo subir a ver finalmente al niño de 11 años, a quien encontro con un pico de juguete del juego Fortnite, videojuego que Eva usó de inspiración para decorar el cuarto de su hijo.

"La cosa que más me ha partido en la vida" señala Eva sobre el escenario que presenció "mi hijo estaba parado en la esquina del cuarto con un pico, lo tenía así como listo para defenderme" explica y posteriormente, cuenta que le quitó el pico y le aseguró que ya todo estaría bien. Fue entonces cuando Jano se encargó de llevarse varias cosas de la casa y posteriormente, la denunció por violencia familiar, algo que ya ha sido solucionado y que resultó en favor de la creadora de contenido.

Jano acaba de pegarme y ponerse muy agresivo. Alek desesperado y llorando tuvo que llamar a mi hermano y a su papá para pedir auxilio mientras yo le gritaba desde la sala que por favor le llamara a alguien. Me tiró al suelo, me arrebató el celular cuando estaba grabando sus - — ★❤️🦇EvaDeMetal 🦇❤️★ (@EvaDeMetal) February 7, 2023

"Si escuchan ayuden, pueden salvar vidas" señala Eva de Metal

Eva de Metal comentó que cuando sucedió la situación, pidió ayuda a gritos y notó que varios vecinos notaron la situación pero no se hizo nada. La creadora de contenido recordó que tenía una mejor amiga que falleció en manos de su esposo y relató que ella también pidió ayuda de tal modo y no recibió ayuda tampoco. "Si escuchan ayuden, pueden salvar vidas" señaló la mujer.