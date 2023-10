Evanescence y Capital Cities triunfan en el Festival Pulso GNP

En Querétaro, Querétaro

Las agrupaciones Evanescence y Capital Cities triunfaron ante 40 mil personas en el cierre del festival Pulso GNP, en el Autódromo de Querétaro, donde la primera ofreció un potente show en el que Amy Lee cautivó con su poderosa voz y presencia escénica, y en el que la segunda agrupación dio muestra de una imponente calidad musical.

Desde las 23:30 horas, veinte minutos antes de la presentación de Evanescense, fans esperaban a la banda sin importar las bajas temperaturas que tenían temblando a más de uno; eso no impidió que cuando apareció Amy Lee en el escenario el frío se olvidara y todos comenzaran a gritar de emoción.

La líder de la banda apareció en el escenario principal Vivir es increíble y comenzó su espectáculo con potencia, la canción elegida fue “Broken Pieces Shine”, de su actual repertorio. Los sonidos de la batería y guitarra hacían vibrar a los presentes y la imponente voz de Amy Lee erizaba la piel, para muchos era la primera vez que escuchaban a la agrupación en vivo.

Sebastián Yatra cantó varios de sus éxitos. Foto: Carlos Mora, La Razón

Después siguió “What You Want” que remontó a todos al 2011. Amy pedía a los presentes que la siguieran con las palmas; cuando los sonidos de la batería y guitarra llegaban a potentes niveles la cantante movía su negra y larga cabellera.

Escuchar en vivo “Going Under” fue el primer “gran golpe” a la nostalgia, porque fue saldar una deuda con los adolescentes que a principios del 2000 cantaban hasta el cansancio este éxito y otros del aclamado álbum Fallen.

Otro de los momentos especiales del concierto fue con “Call Me When You’re Sober”. Amy Lee tocó el piano al inicio de la canción, arranque que aderezó con una casi angelical voz; después vendrían unos estruendosos riffs de guitarra.

En todo el espectáculo, Amy Lee demostró su versatilidad, la vimos en el piano, en los teclados o cantando a capela, demostrando por qué es una de las voces más apreciadas.

Austin TV celebró su regreso a Querétaro. Foto: Carlos Mora, La Razón

En el concierto no faltaron los éxitos que sus seguidores esperaban: en “My Inmortal” vimos nuevamente a Amy en el piano cantando la primera parte de la letra, mientras el público alababa su voz; a esta continuó el éxito que cerró el show, “Bring Me To Life”, ella sentada al piano al inicio del tema fue uno de los mayores regalos. Amy además obsequió una espectacular versión de la parte que originalmente cantaba Paul McCoy.

Así fue el renacer de Evanescence en México, pues en 2019 tuvo un amargo trago cuando fans enfurecidos quemaron la batería de la banda por el retraso de tres horas en el Knotfest.

Al finalizar la presentación, gran parte del público se dirigió al escenario Barcardí para escuchar a Capital Cities que ya había iniciado su espectáculo con “Kangaroo Court”, que enseguida puso a bailar a los presentes. La agrupación californiana hizo gala de su genialidad musical y el trompetista Spencer Ludwig en varios momentos robó los reflectores por su maestría en el instrumento y desenvolvimiento en el escenario. En el setlist no faltó su mayor éxito “Safe and Sound”, con el que cerraron en un ambiente totalmente festivo a las dos de la mañana de este domingo.

Michelle Maciel cantó “No sabía cuánto”. Foto: Carlos Mora, La Razón

Esta edición del Pulso GNP estuvo muy dosmilera con bandas como Austin TV, que ofreció una fiesta “rizomántica” interpretando lo más reciente de su música tras su esperado reencuentro; con División Minúscula, que cantó éxitos como “Sognare” y “Veneno es antídoto (S.O.S)”, pero con algunos tropiezos, porque quienes estaban lejanos al escenario Barcardí no podían escuchar bien y constantemente gritaban: “Que le suban, que le suban”; y con Moenia, a quien le quedó bastante pequeño el escenario Pulso, algunos que no pudieron ver bien la presentación ni escucharla del todo. La agrupación cantó éxitos como “Ni tú ni nadie” y “Manto estelar”.

También hubo espacio para nuevas propuestas, como la de Sebastián Yatra quien derrochó sensualidad con “Ojos marrones”, acompañado de Lasso, quien también formó parte del cartel; y “Tacones rojos”, además de temas como “Un año”, “Energía bacana” y “No hay nadie más”; los corridos tumbados y música urbana de Michelle Maciel pusieron a bailar; y se hizo presente la fusión de Los Muchachos, banda integrada por Simpson Ahuevo, Robot95 y Go Golden Junk.