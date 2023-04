Exatlón All Star 2023: Nace el bebé de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez y así lo presentaron

Los atletas de Exatlón All Star 2023 y Exatlón México Pato Araujo y Zudikey Rodríguez se convirtieron en papás.

A través de las redes sociales presentaron a su hijo que se llama Lían. Zudikey Rodríguez y Pato Araujo publicaron una serie de fotos de su bebé recién nacido.

“Nací hoy en la madrugada de este 19 de Abril a las 4:18 a.m. Mis papás me dijeron cuánto me esperaban muchos de ustedes, familiares y amigos. Pude sentir cada una de sus caricias desde la pancita de mi Mami y su cariño a través de mis padres, ya estoy aquí para darles las gracias por todo su amor. Todos estamos muy bien y me llena de felicidad el poder conocerles algún día”, se lee en el texto de la publicación.

Nace el bebé de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez y así lo presentaron Foto: Especial

Los fans de Exatlón All Star y Exatlón México están felices por la pareja y les han dejado mensajes de apoyo.

“Muchas felicidades, qué bonita familia”, “Abrazo a los tres, hermosa bendición”, “me uno a su Felicidad, que gran dicha Zudi y Pato”, “Felicidades Capitán. Lo mejor del mundo está por venir los queremos”, fueron algunos de los comentarios.

Zudikery Rodríguez y el hijo que tuvo antes

Antes de que Pato Araujo y Exatlón México llegaran a la vida de Zudikey Rodríguez, la deportista sufrió la muerte de su hijo de tres años.

Cuando ella tenía aproximadamente 22 años recibió la noticia de la muerte del pequeño Ethan, la deportista se encontraba en una competencia cuando su mamá le avisó del fallecimiento del menor, quien sufrió un accidente en un tractor. La cabeza del niño quedó debajo de una llanta del vehículo. La deportista dijo que logró recuperarse de la pérdida gracias al deporte.