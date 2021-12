Alan Mendoza se convirtió en el reciente eliminado de Exatlón México y su salida fue un golpe duro para los Guardianes y para los fanáticos del programa, quienes veían al futbolista instalado en la final.

“El hombre sin ritmo” explicó que detrás de su eliminación había estrategia, cuyo resultado no fue el esperado por él y sus compañeros. Alan Mendoza comentó que se había planteado guiar la eliminación para que se quedaran él y Jahir y el que saliera fuera Emilio.

“Era una eliminación un poco estratégica, lo que pensábamos era que lo que más nos convenía era que los que teníamos más tiempo siguiéramos juntos. Sí, era un poco pensado en: ‘vamos a intentar hacer algo para que la eliminación se vaya guiando para que nos quedemos Jahir y yo’, pero en el mismo duelo las cosas van pasando como tienen que pasar”, dijo Alan Mendoza en entrevista con La Razón.

El futbolista comentó que uno de los factores que intervino en su eliminación fue que llevaba varias semanas sintiendo que no era el mismo, por lo que tras comentarlo con sus compañeros y con Antonio Rosique decidió ponerse a prueba en la eliminación.

“Tenía dos semanas sintiéndome fuera de mí, no estaba siendo el mismo, me sentía incompleto y un duelo de eliminación siempre te saca lo mejor, te hace ver muchas cosas que a lo mejor no estás viendo y yo entendí que era un buen momento para yo darle el justo valor que la experiencia necesita”, señaló Alan Mendonza de Exatlón México.

Jahir Ocampo fue el integrante de Guardianes de Exatlón México que más sufrió la salida de Alan, ya que ellos conectaron desde el primer día que inició el programa, además para el clavadista fue muy difícil ser el que haya eliminado al futbolista.

Al final del duelo Jahir se arrodilló devastado tras saber que “El hombre sin ritmo” abandonaba la aventura. Para Alan este momento fue muy emotivo por ver sufrir a su compañero y amigo.

“Nos hicimos muy buenos amigos y que él haya sido el que me haya tenido que eliminar me dio mucha tristeza de verdad, pero por verlo sufrir, porque yo ya no podía hacer nada, yo ya estaba afuera”, recordó el futbolista.

¿Quién tomará el lugar de Alan Mendoza como líder en Exatlón México?

Alan Mendoza era una pieza clave en la conformación del equipo de los Guardianes de Exatlón México y de acuerdo con Gaby Espinosa, “El hombre sin ritmo” era un elemento fundamental para la estrategia.

Sin embargo, el propio Alan no se considera el mayor estratega en el equipo, pero indicó que los rojos están en un nivel en el que pueden ver más allá, incluso apostó por Tony para que continúe con la planeación para que los juegos resulten a favor de los rojos.

“Yo creo que todos ahí son muy inteligentes y ya llevan tiempo unidos y pueden empezar a ver cosas que yo veía… pero Tony es muy inteligente para las estrategias, él es muy vivo, tiene un ojo muy claro. Yo creo que Tony puede ser sin problemas el que haga estrategias con la experiencia de Heber en la tercera temporada”, explicó Alan Mendoza.

Finalmente, Alan de Exatlón México comentó que tras salir del reality deportivo le gustaría retomar su carrera como futbolista.

“Que se me abriera una oportunidad en el futbol me haría muy feliz. Me gustaría volver a cualquiera de los equipos en lo que he estado porque siempre me han tratado muy bien, me ha ido muy bien y le tengo un cariño especial a todo, pero sobre todo a Pumas sabiendo que ahí crecí”, concluyó.

KR