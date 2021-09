Jonathan García integrante de los Conquistadores de Exatlón México contó cuál es la enfermedad que tiene y que le ha impedido explotar al máximo sus habilidades en el reality deportivo.

El tenista se sinceró con los fanáticos de Exatlón México y habló sobre su vida personal y la relación que tiene con su papá, quien vive en Estados Unidos con su otra familia.

Incluso mencionó que uno de sus medios hermanos falleció en un accidente automovilístico y a veces piensa en él y en su abuelo para concentrarse en los circuitos de Exatlón México.

¿Qué enfermedad tiene Jonathan García de Exatlón México?

Jonathan García de Exatlón México dijo que tiene una enfermedad llamada Queratocono, que se refiere a que tiene la córnea en forma de cono, para lo cual no existe cura.

“Practicando el tenis, entrenaba en un lugar donde había mucho sol, contaminación, mucho polvo, me empezó a dar algo que se llama ojo seco. Yo soy muy terco, me tallo mucho los ojos y me fui deformando la córnea. Me empecé a tratar y no daban con la enfermedad hasta que una doctora en la CDMX, muy buena, me dijo que tenía una enfermedad que se llama Queratocono, que es que la córnea en vez de estar en una forma redonda, esté en forma de cono”, explicó el atleta de Exatlón México.