Marysol Cortés, una de las mujeres más destacadas de Exatlón México, recibió la noticia de que su abuelita Martha murió, luego de perder la batalla contra el cáncer.

Marysol Cortés recibió una llamada de su hermana hasta las playas del Exatlón México para informarle que su abuelita falleció.

La deportista quedó devastada al escuchar la noticia y rompió en llanto en la cabaña y también en la ceremonia junto a sus compañeros de ambos equipos y también Antonio Rosique.

“Siento que me falta una gran parte de mí. Me dio más de lo que tenía siempre. Quiero que sepa que voy a estar muy bien y que me duele mucho saber que en mi mundo ya no va a estar ella”, dijo Marysol Cortés en Exatlón México.

Marysol Cortés de Exatlón México deja mensaje en redes para su abuelita

Los atletas de Exatlón México están incomunicados y no pueden hacer uso de sus redes sociales, sin embargo, a cargo de las cuentas se quedan communities managers.

En el caso del perfil de Marysol González se agradeció a los fans de la deportista por los mensajes de apoyo que le han dejado. Además se reveló que la muerte de la abuelita de Sol ocurrió hace una semana, ya que el programa se graba con una semana de diferencia.

te puede interesar Exatlón México: "Loco" Arreola se someterá a cirugía tras lesión que lo obligó a salir del programa

“Cómo algunos ya sabrán, la semana pasada la abuela de Marysol perdió su batalla contra el cáncer. Ella ha acompañado a Sol en toda su carrera deportiva y sabemos que la seguirá apoyando siempre desde el cielo. Agradecemos los mensajes de apoyo que han enviado para animarla y mandarle la mejor vibra y fuerza a nuestra Million Dollar Baby”, se lee en el mensaje, el cual está acompañado de una foto de Marysol y su abuelita.

KR