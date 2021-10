Ricardo “Loco” Arreola tuvo abandonar Exatlón México debido a una lesión que sufrió durante la competencia, por lo que ahora tendrá que someterse a una cirugía en la rodilla.

“Me dijo el doctor que parara porque sí es considerable la lesión, de hecho, de aquí voy a cirugía y pues espero que todo salga bien. Traigo una luxación en la rodilla y traigo fracturados los meniscos, puedo caminar, pero no puedo estar de pie mucho tiempo y se me desbarata la rodilla si intento correr”, dijo Ricardo “Loco” Arreola de Exatlón México en entrevista con La Razón.

El peleador contó que la lesión comenzó porque ya tenía lastimada la rodilla derecha, por lo que se apoyó más en la izquierda y en la primera semana de juego se dio un fuerte golpe.

Se me empezó a inflamar, pero no creí que fuera a avanzar tanto la lesión, ya para la segunda semana, el doctor me dijo que estaba muy inflamada y que tenía que parar Ricardo "Loco" Arreola de Exatlón México

Ricardo narró que en ese periodo vivió momentos de depresión, debido a que sentía una gran frustración por no poder aportar puntos a su equipo, sin embargo, logró recuperarse del impacto mental que le generó la lesión.

“Tuve días muy difíciles y caía en una depresión a raíz de la frustración que generó no hacer puntos para mi equipo. Estábamos jugando por Fortaleza y veía como mis compañeros estaban dando lo mejor y yo echando porras en la banca”, recordó el deportista de Exatlón México.

Lo que hice para salir de esa depresión fue recordar lo que ya había hecho antes, basarme en mis artes marciales en todos los logros que he tenido Ricardo "Loco" Arreola de Exatlón México

“Loco” Arreola quiere la revancha en Exatlón México

Ricardo “Loco” Arreola se quedó con ganas de demostrar que podía dar más en Exatlón México, sin embargo, no descarta volver a las playas de República Dominicana para la revancha.

“Mi evolución hubiera sido muy buena porque estuve practicando bastante mis tiros, si no hubiera tenido esta lesión estaría generando muchos puntos. Me estaba divirtiendo y el equipo ya se había acostumbrado a mi presencia, yo creo que sí hubiera sido una historia totalmente distinta si no hubiera tenido esta lesión”, indicó el peleador.

El peleador dijo que está dispuesto a volver al programa ya sea en la próxima temporada o en esta, en caso de que logre aliviarse rápidamente, pues de acuerdo con las instrucciones de los médicos, el atleta deberá estar dos meses fuera de actividad y concentrarse en la rehabilitación.

“Apenas estaba agarrándole la onda a los circuitos y fue cuando me lesioné, me gustaría estar en la próxima temporada si es posible y dar más en mi desarrollo”, indicó el atleta de Exatlón México.

Ahora que “Loco” Arreola salió de Exatlón México tiene planes fuera del deporte, el peleador está trabajando en un libro autobiográfico y también en una película para contar su historia.