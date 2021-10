Yareli Arguijo se convirtió en la sexta eliminada de Exatlón México y su salida generó polémica debido a que se evidenció que Briseida Acosta obstruyó la zona de tiro de la integrante de los Conquistadores.

Yareli describe como frustrante la sensación que le provocó ver a la participante de Guardianes sobrepasando el límite de tiro.

“Al principio sí fue un poco frustrante verla ahí, pero es parte de la competencia y estoy acostumbrada a que todo mundo está gritando, a que todo mundo está chiflando, pero si se me hizo un poco injusto, porque todos sabemos que ahí es donde se define al ganador, es la parte más importante”, dijo Yareli Arguijo de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Dulce y Yareli en el duelo de eliminación de Exatlón México Foto: Especial

La jugadora de futbol bandera señala que aunque la actitud de Briseida fue desconcertante, no interfirió en el resultado final.

“Cuando llegué a mi zona de tiro y vi a Briseida ahí parada dije ‘qué hace ahí’, pero lamentablemente Dulce lo había hecho perfecto y ni siquiera alcancé a tirar, entonces sí cuestionamos con Rosique y me comentó que si yo hubiera tenido la oportunidad de lanzar, sí lo hubieran tenido que repetir”, comentó la deportista de Exatlón México.

Pese a este incidente, Yareli considera que no es necesario que se tomen medidas y se coloque una valla, pues asegura que la mayoría de lo que ocurre en el campo de juego es por la adrenalina de la competencia.

Por otra parte, Yareli señala que desde que llegaron las Fuerzas Especiales a Exatlón México, los rojos dejaron de lado el respeto que se tenían para con los contrincantes, a la hora de lanzar las porras para sus compañeros.

“La primera semana nos estábamos llevando bien en cuestión de las porras, así habíamos estado un tiempo. Decíamos que cuando llegaron Mati y Heliud, las Fuerzas Especiales, sentimos que les dieron la iniciativa de que gritaran más, a que no les importara. Ahí ya no había un respeto de ‘me espero a que terminen su porra’, ahora todos gritábamos al mismo tiempo. Pensamos que fue después de eso”, mencionó la deportista de Exatlón México.

Yareli es la eliminada número seis de Exatlón México Foto: Especial

Yareli Arguijo explicó que su eliminación la tomó por sorpresa, ya que durante la semana de su salida, ella se sentía tranquila y con la seguridad de que se quedaría, pues estuvo aportando puntos a su equipo.

“Cuando se llega mi eliminación yo le dije al equipo que me sentía tranquila y nada nerviosa. No digo que confiada, pero me sentía con una seguridad de que iba a quedarme. Cuando me elimina Dulce me dolió porque nosotros no vamos a eso, vamos con la mentalidad de estar hasta el final”, indicó la atleta.

Yareli Arguijo revela a su favorita para ganar Exatlón México

Yareli Arguijo dijo que su favorita para ganar Exatlón México es Tanya Núñez, ya que con ella hizo una gran amistad en el tiempo que permanecieron juntas en el reality deportivo. Incluso contó que se despidieron entre lágrimas a la salida de la jugadora de futbol bandera.

“Se hizo como mi hermana, mi confidente, me costó un poco separarme de ella. A todo el equipo lo veo muy fuerte, las estrategia nos han estado funcionando muy bien, las estrategias que hacen entre David y Marysol”, concluye la deportista.