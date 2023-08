Joven exhibe a Marlon, 'novio' de Wendy Guevara, por mandarle mensajes comprometedores

Marlon Colmenarez, supuesto novio de Wendy Guevara, fue exhibido por una usuaria de TikTok que reveló que el modelo le mandaba mensajes comprometedores cuando la integrante de Las Perdidas estuvo encerrada en La casa de los famosos.

Se trata de @andreatovara, quien publicó un video en el que exhibió a Marlon Colmenarez: “Yo con Wendy porque desde que salió de La casa de los famosos, Marlon por fin dejó de mandarme mensajes”, se lee en la publicación.

En otro video la joven grabó la pantalla de su teléfono para mostrar los mensajes que le manaba Marlon. Incluso entró desde el perfil del modelo a los mensajes para demostrar que era real.

En los mensajes el influencer y cantante venezolano le dice a la joven que lo bese, pero ella le responde que no porque Wendy se enoja, además de que la joven le indica que es fan de la ganadora de La casa de los famosos y por eso no quiere responderle los mensajes a Marlon.

-Se enoja Wendy, le dijo la joven. – Si vas a seguir diciendo eso, entonces ya mejor no hablamos. Le dijo Marlon a la chica y continuó. – No lo pregunté enojado, fue solo una pregunta para saber si después si me enojara que sigas con lo mismo o poder hablar bien contigo y así poder en algún momento. Se cortó el mensaje.

En otros mensajes Marlon se enoja con la chica porque le dice que salió con un amigo y él la tacha de infiel, a lo que la joven solo le responde con risas.

En otro video, la joven Tiktoker reveló que Marlon la bloqueó después de que lo exhibió en redes sociales.

¿Qué dice Wendy Guevara de lo que hace Marlon Colmenarez a sus espaldas?

Wendy Guevara publicó un live en el que le preguntaron sobre Marlon, ya que se había especulado que el modelo iba a ser papá, a lo que la influencer señaló que ellos solo son amigos y que Marlon tiene derecho a salir con quien él quiera.