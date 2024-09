Exponen a Sian Chiong en el programa 'Hoy' por escupir en la comida del Team Mar | VIDEO

Sian Chiong fue el octavo eliminado en La Casa de los Famosos México 2 y por ello, el actor se enfrenta ahora a una serie de cuestionamientos en diversos programas, como en el matutino Hoy, donde Martha Figueroa, Sebastián Reséndiz, Nicola Porcella y otros conductores cuestionaron a la celebridad.

Fue durante el programa Hoy que los conductores señalaron a Sian Chiong por escupir en la comida de sus compañeros, una de sus acciones más asquerosas dentro de La Casa de los Famosos México 2, la cual causó mucha polémica en redes sociales, ya que la audiencia se sorprendió al ver al cubano realizar dicha acción.

Fue un breve momento en el reality donde vimos al actor cubano junto con Agus Fernández cuando el hombre escupió a un plato con comida, lo cual generó desagrado entre el público, quienes consideraron que fue una acción detestable.

¡QUE ASCO! 🤢

Sian Chiong escupe en la comida de sus compañeros en #LaCasaDeLosFamososMx.

Que asqueroso hombre en verdad, esto no es comedia y ni contenido que el público quiere ver.

Pero ya sabemos que la producción NO HARA NADA. #Sian #SianChiong



pic.twitter.com/loWUdPbZVo — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 28, 2024

Sian Chiong pide perdón por escupir su comida

Sian Chiong compartió algunos detalles sobre su participación en La Casa de los Famosos México 2 y como se acostumbra, reaccionó a las inquietudes del público, por lo que habló sobre las veces que escupió en la comida de sus compañeros y en la maleta de Arath de la Torre.

“Hay cosas de sentido común y que ahí no es ‘estrategia o no estrategia’, hay errores que el público no perdona como uno que tú cometiste. Quiero que pongas mucha atención porque aquí afuera de armó un escándalo cuando aparentemente escupiste en la comida del cuarto contrario”, expresó Martha Figueroa.

Fue así como la producción mostró el momento en que Sian Chiong escupe en un plato de comida frente a él, algo que el actor justificó como una broma entre amigos: “Eso fue una broma entre amigos... eso fue entre Agustín y yo y ese era el plato de Agustín. El video no está completo, falta cómo Agustín dice: ‘Te lo vas a comer tú', asqueroso’”, respondió.

Le enseñaron a Sian el video donde escupe la comida, y primero dice que fue una broma entre amigos, pero luego afirma que nunca lo hizo.

México no acepta tus disculpas.#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/yDqATE9z41 — Magnetico (@JealousMagnet) September 17, 2024

Ante ello, Sebastián Reséndiz intervino al señalar que el famoso también llegó a escupir en la maleta de Arath: “Sí, lo de la maleta... nunca escupí, solamente hice el acto (sonido), no escupo”, insistió el actor.

“Por eso estoy aquí dando la cara y por eso pido una disculpa porque creo que fue una broma que se salió de control, se salió de contexto y estoy muy arrepentido por haber hecho una broma de ese tipo. Creo que eso me hace humano (...) pido una disculpa porque mi deseo nunca fue esa, solo fue una broma entre amigos”, sentenció el cubano.

Ante ello, Nicola Porcella enfatizó en aprender de los errores y ofrecer disculpas. Finalmente, Martha Figueroa expresó a Sian Chiong: "Fíjate, tú que pensabas que era una broma y afuera todo mundo (escandalizado). Por eso en México decimos: ‘no hagas cosas buenas que parezcan malas’”.