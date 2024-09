Sian Chiong culpa a Adrián Marcelo por su eliminación de La Casa de los Famosos México 2 

Sian Chiong es el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2, quien ha señalado a Adrián Marcelo como el culpable de su salida del reality show, pues al parecer ya se dio cuenta de que fue un grave error elegir el equipo del influencer para jugar dentro del programa.

Sin lugar a dudas, Sian Chiong fue uno de los habitantes que se ganó el despreció del público en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México; sin embargo, el famoso había logrado evadir la eliminación gracias a su habilidad para robar la salvación.

Por este motivo, el cubano casi pudo llegar a la final; sin embargo, en la semana fue eliminado al enfrentarse en las votaciones contra los habitantes del cuarto Mar, quienes eran Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre.

#SianChiong se convierte en el octavo eliminado de #LaCasaDeLosFamososMx



Sian Chiong culpa a Adrián Marcelo de su salida

Fue en la eliminación del 15 de septiembre que los nominados recibieron saludos de sus amistades y familia; Sian Chiong rompió en llanto al escuchar a su mamá, quien le mandó un emotivo mensaje desde la pantalla.

“Desde que me uní a Tierra, sabía que en el cuarto Mar decían cosas feas de mí. Mario Bezares se la pasaba llamándome ‘Ceniciento’ porque ayudaba en la cocina y barría mucho”, explicó el actor una vez fuera de la casa.

Sian reveló que no se arrepiente de unirse al equipo Tierra, aunque admitió que ya intuía que sería eliminado: Es otro mundo completamente y te desconcierta mucho. La palabra que define mi juego es ‘limpio’, me encantó ser la liebre”, expresó.

El famoso también mencionó que la dinámica impuesta por Adrián Marcelo: "Me afectaron las influencias que tenía, te ponen en situaciones donde tienes que rivalizar con el otro cuarto o con alguien en particular”, señaló Sian.

"No se hagan, cada quien tiene su culpa", "no me cae bien AM, pero ya todo es su culpa", "la misma excusa de los demás eliminados" y "mustio", son algunos de los comentarios de quienes no aprueban que Sian Chiong busque justificar sus acciones dentro de La Casa de los Famosos México 2 culpando a Adrián Marcelo.