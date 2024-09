 Sian Chiong amenaza con salir de La Casa de los Famosos México 2 y piden que se anule la salvación 

Sian Chiong está nominado esta semana en La Casa de los Famosos México 2 y aunque el actor se sentía listo para volver a ganar la salvación para asegurar su permanencia en el reality show una semana más, en esta ocasión no lo logró.

Esto provocó que el actor no solo enfureciera, sino que hasta amenazó con salir de La Casa de los Famosos México 2 si este viernes no era Agus Fernández el ganador de la prueba, pues no quiere que alguno de los habitantes del cuarto Mar lo salven.

Sian Chiong amenaza con salir de La Casa de los Famosos México 2

A Sian Chiong se le cayó el mundo encima tras perder la prueba, ya que para él era muy importante tener la salvación para asegurarse una semana más en el reality, por lo que hizo un fuerte berrinche en el que hasta pidió entrar al confesionario para solicitar su salida.

Oiloooo!

Sian anda amenazando con RENUNCIAR si no gana Agustín mañana!

Que fue a renunciar ahorita y le dijeron en el confesionario que se esperara a mañana!



Queeeeeee???#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx2 #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/sUaAsTQZMq — Breaking it News (@breakingitnews) September 13, 2024

"Mañana, él renuncia y se va", le contó Mario Bezares a Arath de la Torre, quien cuestionó si era en serio; "lo dijo Agustín, ya de plano, así, quería renunciar ahorita, pero va a esperar a mañana y si no gana Agustín, él renuncia y se va, que porque no se perdona el gran error que hizo".

¿Agus Fernández cantó la salvación?

Este viernes se define quien gana la salvación de La Casa de los Famosos México 2 y por ende, a quien salva, por lo que el beneficio está entre Agus Fernández y Arath de la Torre. Ahora, piden que si el ganador es Agus, se cancele la salvación.

Esto porque aseguran que Agus 'cantó la salvación', ya que se supone que en las reglas, se detalla que no se permite revela a quién quieren salvar en la noche, cosa que el modelo dijo por lo menos en tres ocasiones.

En la cuenta de X (Twitter) se han recopilado una serie de momentos en los que Agus le dice a sus compañeros que salvará a Sian Chiong próximamente. Pese a que en la versión de Telemundo sí llegaron a castigar dichas situaciones, en la de México parece complicado que eso suceda.

Más directo no se puede, aquí ya canto la salvación Agustín hacia Sian, "yo ya le dije que lo voy a salvar, que este tranquilo" esto no se puede quedar así, esto si tiene que ser VIRAL ⚠️ #LaCasaDeLosFamososMx @LaCasaFamososMx #LCDLFMX2 #TeamMar #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/mdVovaSYPP — MessiTunie (@MessiTunie) September 13, 2024

La prueba por la salvación se llevará a cabo esta noche y podrá verse a través en la gala de La Casa de los Famosos México 2.