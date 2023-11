El extraño mundo de Jack, un fenómeno que sigue conquistando.

Hace tres décadas un peculiar y lúgubre personaje conquistó Halloween y Navidad, dos de las festividades más esperadas y queridas por el público. Jack Skellington —protagonista de El extraño mundo de Jack— posee un séquito de seguidores que ansiosos esperan el ocaso del año para revivir la historia del Rey Calabaza. Sergio Zaldívar, actor que prestó su voz al personaje, reveló, en entrevista con La Razón, que nunca imaginó que aquel delgado y tétrico esqueleto se convertiría en el papel por el que sería recordado por miles de personas.

El extraño mundo de Jack es una cinta de 1993, dirigida por Henry Selick y producida por el legendario Tim Burton, quien fue el creador del poema que inspiró el largometraje y diseñó a los personajes principales. El realizador no pudo estar a cargo de la dirección porque en ese momento se encontraba en la filmación de Batman, regresa, la exitosa secuela del hombre murciélago.

A pesar de que Burton no dirigió la película, ésta mostraba toda la estética que para entonces caracterizaba la filmografía del cineasta: los tonos oscuros y las figuras tétricas. Aunque en Estados Unidos fue un éxito tanto en crítica como en taquilla, Sergio Zaldívar recuerda que en México las cosas fueron diferentes.

“Fue recibida como algo raro”, aseguró el histrión, quien posee una longeva carrera en cine, teatro y televisión. “Nuestras generaciones no traían tanto ese rollo y lo vieron como: ‘Esos monitos están bien extraños’”, apuntó Zaldívar y recordó que El extraño mundo de Jack se reestrenó en 2006: “Fue hasta entonces que agarró el boom y lo empezaron a meter en todos lados, desde mochilas, gorras; luego digo que ando hasta en calzones”, bromeó.

“Jack es un fenómeno, lo veo en conferencias a las que voy a hablar sobre él. Sí, me hablan de otros personajes, pero con Jack se vuelcan, y me río como Jack o les hago una frasecita ¡y gritan!, la gente enloquece mucho con ese personaje, lo quieren mucho”, agregó el actor, quien relató a este diario cómo fue que el Rey Calabaza llegó a su vida.

Sergio Zaldívar dijo que Disney vio su trabajo mientras participaba en un famoso y prestigiado musical. Fue por su aparición en esa puesta en escena que recibió una invitación por parte del estudio para hacer la voz cantada de Jack Skellington: “Hice primero el casting para la voz cantada, porque yo no iba a hacer la voz hablada. Los de Disney me vieron en La Bella y la Bestia, el musical con Lolita Cortés y Roberto Blandón, en donde hacía a Gastón, y fue ahí que me invitaron a participar en la audición”, recordó.

“Estando ya en el casting me escucharon hablar y me dijeron: ‘Oye, ¿nunca has hecho algo de doblaje?’, y les dije: ‘Es lo que más he hecho’. Yo hago doblaje desde el 83, pero nunca había trabajado para Disney, ni había participado en nada musical, fue la primera vez con Jack”, relató Zaldívar, quien aseguró que desde que conoció al personaje quedó encantado con su estética.

“Era fan de Tim Burton, ya había visto El joven manos de tijera y me encantaba”, dijo el actor, quien apuntó que otro elemento del proyecto que lo cautivó fueron los temas musicales y los retos que representaban darle voz al Rey Calabaza, quien en la versión en inglés es interpretado por dos actores: Chris Sarandon en la voz hablada y Danny Elfman cantando los temas musicales: “Vi a Jack y escuché las rolas y me gustó mucho la dificultad del juego de voces que manejan, muy complejo todo”.

“Jack es un personaje muy cambiante, porque tiene sus momentos de depresión y de total felicidad; tiene cambios vocales muy padres. Simplemente el poder hacerlo fue una experiencia cañona, sin saber el boom que iba a hacer”, agregó Zaldívar.

El extraño mundo de Jack consiguió seguidores que hasta la fecha muestran al actor su cariño por el simpático, pero tétrico esqueleto: “Nunca pensé que años después podría llegar a ser lo que hoy es; que tenga tantos fans por eso. Aunque haga cine, teatro o televisión, la neta es que tengo un buen de fans por ser Jack y nunca lo esperé”, aseguró Zaldívar.