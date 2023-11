Failure!, la difícil decisión entre seguir en la ruina o matar

La historia de la película Failure! tuvo su origen en la pandemia de Covid, la cual provocó que muchos negocios familiares se perdieran, el director Alex Kahuam refleja esta situación, pero le da un giro de tuerca poniendo sobre la mesa la elección de continuar un camino entre la ruina financiera o matar a alguien para mantenerse a salvo.

“Esta historia surgió en la pandemia, porque desafortunadamente mucha gente perdió muchos negocios familiares y específicamente a un amigo le pasó esto; entonces, quería hablar del tema que estaba sucediendo sin hablar de la pandemia y también agregando algo de psicología con la premisa de seguir tu camino entre la ruina financiera o matar a alguien, se me hacía muy interesante esta temática de la desesperación y también quería hacer un plano secuencia para agregar tensión en tiempo real”, compartió en entrevista con La Razón Kahuam, quien recientemente visitó la Ciudad de México para presentar Failure! en el Mórbido Film Fest.

El realizador contó que hacer el largometraje requirió un trabajo muy amplio y una preparación extensa. ”Estuve yendo solo a la locación varias veces desde un mes antes de empezar a filmar, me gusta estar preparado y me encanta la preproducción, cuando llegamos al set todos ya sabíamos qué iba a pasar y el reto era hacer que funcionara, fue difícil convencer de participar a mucha gente, porque les daba miedo que fracasara el proyecto, como director siempre me gusta hacer cosas diferentes y creo que para hacer cine uno se debe arriesgar”, comentó.

Para Ted Raimi, protagonista de la historia, hacer esta cinta fue una experiencia desafiante. “A diferencia de la mayoría de las películas donde, por ejemplo, puedes hacer tres o cuatro páginas por día o diez páginas por día si el presupuesto es muy bajo, aquí el desafío era hacer todo el guion en una sola toma y si cometíamos un error grave se tendría que cortar y volveríamos a la primera página.

“Normalmente las películas no se filman de esa manera, incluso pueden rodarse fuera de orden y no importa, pero esto tenía que hacerse desde la palabra uno hasta la última; todo tenía que funcionar en un sentido relativamente bueno, era como estar haciendo una obra de teatro, tuve suerte porque tuve mucha formación teatral y eso me ayudó”, expresó el histrión.

El actor, quien repite trabajando con el director después de hacer juntos el cortometraje Red Light, resaltó que colaborar con Alex Kahuam fue excelente, porque “es un narrador visual muy creativo e imaginativo y es muy raro encontrar a alguien así, tiene un conjunto de buenas habilidades y tuve mucha suerte en trabajar nuevamente con él”, resaltó.

Sobre su personaje, el empresario James, contó que “es una persona que mantiene a su familia, se encuentra en una situación terriblemente difícil y tiene que usar medidas extremas para cambiar lo que pasa, no hay que verlo solamente en términos de si es una persona buena o mala”.

Por otra parte, el director nacido en México, pero quien radica en Estados Unidos desde 2012, expresó estar contento por haber estrenado su nueva película en su país de origen, sobre todo al haber contado con la compañía de Ted, quien nunca había visitado tierra azteca.

“Es un sueño ser mexicano y dirigir a un actor de Hollywood, también es increíble estar en Mórbido que es el festival de cine de género más importante de Latinoamérica. Hemos estado en muchos festivales, es la tercera vez que estamos en Mórbido, es increíble poder enseñar mi película en mi país, he estado muchos años fuera y me encanta venir aquí a presentar”, señaló el realizador.

Las funciones de Mórbido continuarán hasta el 12 de noviembre en diferentes sedes de la Ciudad de México.