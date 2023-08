Fan le exige a Belinda en pleno concierto: 'desbloqueame de Twitter' (VIDEO)

Belinda es, indiscutiblemente, la reina del espectáculo mexicano, título que se ha ganado no sólo por su talento, sino porque siempre suele convivir y cotorrear con sus fans. Sin embargo, hasta ella se le colma la paciencia y hay veces que los bloquea de sus redes por molestos, castrozos y nefastos.

Y justamente fue uno de estos quien protagonizó una serie de eventos que inundaron de cringe las redes, pues se atrevió a interrumpir un concierto de Belinda para exigirle que lo desbloqueé de Twitter.

Belinda Foto: Especial

El sujeto en cuestión se llama Juan Sergio y a través de TikTok e Instagram narró la vez que durante el Machaca Fest 2022 fue al show de la Beli con una cartulina para pedirle que lo desbloqueara de Twitter, pues, afirmó, la cantante lo bloqueó sin motivo y sin razón.

“Ese soy yo, Belinda nos leyó en Machaca, vayan y díganle a Belinda que no me ha desbloqueado de Twitter. Yo no le hice nada”, escribió el sujeto en su texto de acompañamiento a una foto de él cargando su cartulina y un video.

no te pierdas: Belinda se va a Warner Music y fans celebran que estará de regreso con nueva música

El clip en cuestión muestra cómo Belinda estaba a mitad de su show en el Machaca, cuando de repente vio la cartulina entre la multitud, la cual ni pudo leer completa porque no alcanzaba a ver qué decía.

“Belinda ya desbloquéame de Twitter, ¿cuál es tu cuenta? ¿crees que alcanzo a ver hasta allá? Te amo”, pronunció Belinda desde el escenario toda llena de risas.

Al parecer, Belinda ultra ignoró la petición del sujeto pues éste tiene en la descripción de su Instagram que la famosa lo tiene bloqueado en Twitter, además de que los videos en los que lleva la cartulina los tiene anclados, como si esperara que la famosa adivine quien es para ver si cumple su petición.