Fans de "Friends" llevan flores para Matthew Perry al edificio que aparecía en la serie.

Fans de la serie "Friends" llevaron flores al icónico edificio de la serie en Nueva York luego de que se anunciara la muerte de Matthwe Perry, quien dio vida a Chandler. El actor de 54 años murió en su casa de Los Angeles el sábado pasado.

De acuerdo con medios estadounidense, fans de la serie rindieron un homenaje al actor, quien dio vida a uno de los personajes favoritos de la sit-com. Llevaron flores y veladoras al emblemático edificio que parecía en la serie noventera y que dio tantas alegrías a seguidores de todo el mundo.

Asimismo, de acuerdo con la revista People, el reparto de "Friends", habría enviado un comunicado rompiendo así el silencio con respecto a la muerte del histrión. El medio de comunicación lo publicó y el mensaje conmovió hondamente a los seguidores de la serie.

Flowers being left at West Village ‘Friends’ building, following Matthew Perry’s death pic.twitter.com/0LT3i9hIQz — David Caplan (@DavidCaplanNYC) October 29, 2023

"Todos estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos algo más que compañeros de reparto. Somos una familia", dice el comunicado que se puede leer en el portal de noticias.

"Hay mucho que decir, pero en este momento vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable", agregó el elenco de "Friends", compuesto por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

"Con el tiempo diremos más, como y cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaban en todo el mundo", concluye el emotivo comunicado.

People leaving flowers at the FRIENDS building for Matthew Perry 💔 pic.twitter.com/f5PV3ZEL2s — Anjali✨ (@anjaliagarwal05) October 29, 2023

¿Quién era Matthew Perry?

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts. Además de su popular papel de Chandler en la sit-com "Friends", también apareció en otras producciones como había protagonizado o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", "Silver Spoons", "Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Home Free", "Ally McBeal", "The West Wing", "Scrubs", "Studio 60 on the Sunset Strip", "Go On", " La extraña pareja" y entre muchas otras.

