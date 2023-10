Janice, novia de Chandler en 'Friends', se despide de Matthew Perry con emotivo mensaje

Hace unos días se dio a conocer la muerte de Matthew Perry, actor reconocido por interpretar a Chandler en la serie "Friends". De acuerdo con TMZ, fuentes policiales informaron el histrión falleció a los 54 años y que habría muerto en una casa de Los Ángeles, aparentemente ahogado.

Sus compañeros de elenco habían permanecido sin declaraciones, aunque de acuerdo con un diario británico, la actriz Lisa Kudrow, quien interpretaba a la divertida Phoebe Buffay, estaría considerando adoptar al perro del fallecido histrión.

La información vendría de una fuente cercana a Kudrow, quien aseguró que la actriz está desconcertada con el deceso de su compañero de elenco. Asimismo, se informó que la intérprete estaría muy molesta porque en la prensa se ha especulado que la muerte podría ser a causa del consumo de una sustancia ilícita.

Novia de Chandler despide a Matthew Perry

Maggie Wheeler, quien en la serie interpretó a Janice, la ocasional novia de Chandler, emitió un tierno y emotivo mensaje para el actor que conmovió a los internautas. La actriz aseguró que se siente bendecida de haber compartido la pantalla con el histrión.

"Qué pérdida. El mundo te echará de menos Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu demasiado corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecido por cada momento creativo que compartimos", se lee en el mensaje.

¿Quién era Matthew Perry?

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts. Además de su popular papel de Chandler en la sit-com "Friends", también apareció en otras producciones como había protagonizado o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", "Silver Spoons", "Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Home Free", "Ally McBeal", "The West Wing", "Scrubs", "Studio 60 on the Sunset Strip", "Go On", " La extraña pareja" y entre muchas otras.

