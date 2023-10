Bad Bunny hace misterioso anuncio ¿Lazará video musical de Baticano?

Bad Bunny sorprendió a sus millones de fans en el mundo con un misterioso anuncio que podría ser una pista sobre el lanzamiento de un nuevo video musical.

En sus redes sociales, Benito, nombre real del cantante, publicó un oscuro video en el que aparece el cantante, de espaldas, al pie de una escalera, mientras de ella van bajando una especie de monjes.

Cuando el reguetonero se voltea empieza a caminar y los monjes lo rodean y al mismo tiempo siguen caminando y Benito desaparece entre los supuestos religiosos.

Bad Bunny anunció que mañana 31 de octubre se revelaría la sorpresa a las 5 pm, para que todos sus fans estuvieran pendientes.

Los seguidores del puertorriqueño afirman que lo que Benito anunció en el lanzamiento de su nuevo video musical llamado “Baticano”, que es una canción que forma parte de su nuevo álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

“Todo dado para que sea Baticano”, “Me da la sensación de videoclip de Baticano”, “Suena a Baticano”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Benito.

¿Qué dice la letra de Baticano de Bad Bunny?



Tal vez mi música no sea sana

Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana-huana

Ey, ey, ey, ey





¿Dónde están las bellaca'? Que alcen la mano

Un perreo más y nos vamos pa'l Vaticano

Llama a tu mai pa' pedirle la mano, ey

Estaba en el infierno cuando con una diabla me encontré (-tré)

Estaba vendiendo el alma y de una se la compré (Compré)

Ella está bien rica, la amiga más rica, vámono' los tre'

Vámono' los tre', sí





¿Dónde estamo'? Yo no sé, ¿quién tú ere'? Yo no sé (Sé)

Dios mío, perdóname porque otra vez pеqué (-qué)

'Tás bellaca, yo lo sé, vamo' a chingar, yo lo sé

Dios mío, perdóname, еy, ey





La disco está prendía' porque llegué yo

¿Quién es el más duro? To's saben que yo

El que apostó en contra, por ley se guayó

Conecta'o en PR y en Nueva York, York, York, York, ja (Ja, ja)

Esta la hice pa' sacarlo' po' el techo

¿Qué má' vo'a hacer si ya yo to' lo he hecho? Mmm

Ya yo to' lo he hecho, sí

Héctor Lavoe en la Fania (Fania), Toni Kroos en Alemania

El que le enseñó a Harry cómo se hace magia

El más duro en PR, múdate pa' Pennsylvania (-vania), sí, sí

No te moleste' (-te'), no, no, no, no te moleste'

Ojalá sueñe' conmigo cuando te acueste', jaja

You might also like

Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From The Vault]

Taylor Swift

“Slut!” (Taylor’s Version) [From The Vault]

Taylor Swift

Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) [From The Vault]

Taylor Swift

[Puente]

Le meto a las yale', le meto a las bicha' (Bicha)

Madre soltera, así como Lisha (Lisha), ey, ey

Me beso con Villana (-na), me beso con Tokischa (Tokischa), ey

El que no le guste, je, es porque no chicha (-cha-cha-cha-cha-cha-cha)



¿Dónde estamo'? Yo no sé, ¿quién tú ere'? Yo no sé

Dios mío, perdóname porque otra vez pequé

'Tás bellaca, yo lo sé, vamo' a chingar, yo lo sé

Dios mío, perdóname, ey





Tal vez mi música no sea sana

Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana

Pa'l carajo los que me critican

Estamo' haciendo chavo' y eso les pica, ey

Aquí to's fornican, la mesera y el que predica

Acho, mami, estás bien rica

Envíame fotito' de la Young Mika

Que me tiene' overthinkin'

La noche se puso kinky

Tres deo' en el toto, en el culo el pinky

Las moña' violeta como Tinky Winky

Una nalgá' y la dejo como Po, ey

Le doy por donde hace pipí y por donde hace popó

[Puente]

Dios te está mirando, Dios te está escuchando

Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos

Ey





Pa' creer en Dios no hay que ser ministro

Ningún hombre en la tierra tiene el derecho 'e juzgar en el nombre de Cristo

Yo sé que a Él sin cojone' le tiene cómo yo me visto

Y si mañana baja, puede ser que me pille en la disco

Y si Él lo ve to', yo sé que me ha visto

Bien borracho en el VIP

Se sabe de memoria a las que le metí

Si te dije "te amo, mi amor", otra vez te mentí

Otra vez te mentí, otra vez te mentí

]

¿Dónde estamo'? Yo no sé, ¿quién tú ere'? Yo no sé

Dios mío, perdóname porque otra vez pequé

'Tás bellaca, yo lo sé, vamo' a chingar, yo lo sé

Dios mío, perdóname





Tal vez mi música no su-su-su-su-su-su-su—